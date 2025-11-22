Trapani Shark, nuove ombre sui conti? 

Il caso Trapani Shark potrebbe presto tornare sul tavolo della FIP. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, la nuova Commissione per il controllo dei conti delle società professionistiche di basket ha inviato una segnalazione formale alla Federazione Italiana Pallacanestro, contestando al club siciliano ritardi nei versamenti di imposte e contributi previdenziali.
La comunicazione è arrivata direttamente al presidente federale Gianni Petrucci. Il documento, redatto dalla nuova struttura di vigilanza comune al calcio e al basket, evidenzia presunte criticità amministrative che — se confermate — potrebbero portare a un nuovo deferimento. Il Consiglio Federale della FIP è stato convocato per il prossimo 24 novembre. In quella sede si deciderà se applicare ulteriori sanzioni al club granata, già penalizzato di quattro punti in classifica dopo la decisione del maggio scorso.
Valerio Antonini, in un post pubblicato il 20 novembre, ha annunciato di aver presentato querela per diffamazione e danno d’immagine nei confronti di un utente social che aveva anticipato la possibilità di una nuova penalizzazione. Antonini ha parlato di “un emerito coglione” che “già in passato si era espresso con giudizi e speranze contro Trapani”, definendo le voci “completamente infondate”.
Antonini ha inoltre ironizzato sul tempismo con cui la notizia è circolata, poche ore dopo la vittoria di Trapani contro Milano, definendo il clima “tossico” e accusando “gufate” provenienti da ambienti ostili.
Resta ora da capire se il Consiglio Federale del 24 novembre deciderà effettivamente di aprire un nuovo procedimento disciplinare nei confronti del club. Intanto, la stagione della Trapani Shark prosegue sul campo, dove la squadra è tra le rivelazioni della Serie A. Ma il bilancio sportivo, ancora una volta, rischia di essere compromesso da vicende extracestistiche.
