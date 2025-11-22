Sezioni
Cronaca
22/11/2025 18:01:00

Marsala: palma rischia di crollare al Lungomare Maltese. Strada chiusa e traffico deviato

Una palma ad alto fusto, sul Lungomare — in via Colonnello Maltese, nei pressi del parcheggio comunale ex Salato — desta preoccupazione per la pubblica incolumità.

 

A causa del maltempo che da ore sta flagellando la città, con forti raffiche di vento, l’albero potrebbe infatti perdere stabilità e cedere sulla carreggiata.

Sul posto ci sono i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale, che hanno avviato i primi accertamenti. In attesa di verificare le reali condizioni della palma e valutare gli eventuali interventi da effettuare, il tratto di strada interessato è stato chiuso al transito veicolare.

 

Le modifiche alla viabilità

La circolazione è stata deviata con alcune variazioni obbligatorie: Chi si immette su Piazza Piemonte e Lombardo deve svoltare su via Stefano Bilardello oppure tornare indietro verso la corsia Tabacchino–Porto. Chi proviene dal Lungomare Boeo può procedere fino a via Rosolino Pilo, con obbligo di svolta su quest’ultima.

  • In alternativa, è possibile accedere al parcheggio comunale, aggirare il punto critico e raggiungere Largo Capizzo, per poi reimmettersi su Piazza Piemonte e Lombardo.

 

La zona resterà interdetta fino al completamento delle verifiche tecniche sulla stabilità della palma.









