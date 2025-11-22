Sezioni
Cronaca
22/11/2025 19:24:00

Sta per lanciarsi da un ponte, salvato da carabiniere e un poliziotto fuori servizio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-11-2025/sta-per-lanciarsi-da-un-ponte-salvato-da-carabiniere-e-un-poliziotto-fuori-servizio-450.jpg

Intervento provvidenziale questa mattina sul ponte Corleone, a Palermo, dove un carabiniere del 12° Reggimento Sicilia e un agente della Polizia di Stato, entrambi fuori servizio, hanno messo in salvo un uomo in difficoltà.

 

I due, accortisi della situazione, sono intervenuti rapidamente raggiungendo il malcapitato e portandolo al sicuro, evitando conseguenze più gravi.

L’USIC – Unione Sindacale Italiana Carabinieri – Sicilia ha espresso apprezzamento per l’episodio, definendo l’azione “un gesto di responsabilità che conferma l’attenzione e la prontezza degli operatori delle Forze dell’Ordine anche al di fuori dell’orario di servizio”.

 

Il sindacato ha inoltre sottolineato che uno dei militari coinvolti fa parte del direttivo USIC Sicilia, evidenziando come l’impegno sindacale sia pienamente compatibile con la professionalità richiesta nel servizio quotidiano.









