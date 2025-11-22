Castellammare: "Né principi azzurri né cenerentole": le iniziative per il 25 Novembre 

22/11/2025 00:00:00

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la commissione comunale Pari Opportunità di Castellammare del Golfo promuove una serie di appuntamenti dedicati alla sensibilizzazione e al confronto. Il tema scelto per quest’anno riprende il libro di Augusto Cavadi, “Né principi azzurri né cenerentole – Le relazioni di ‘genere’ nella società del futuro”, e punta a stimolare una riflessione sulle dinamiche di genere e sulla prevenzione della violenza.

Le attività prenderanno il via alle 9, nell’aula consiliare di corso Mattarella. Dopo l’introduzione della presidente della commissione, Mariella Marracino, sono previsti i saluti del sindaco Giuseppe Fausto, del dirigente dell’istituto superiore “Piersanti Mattarella”, Giuseppe Lo Porto, e della dirigente dell’istituto comprensivo “Giuseppe Pitrè”, Elvira Mulè. Seguiranno gli interventi del sociologo Piero Rappa, dell’ispettore di polizia Giuseppe Scibilia, dell’avvocatessa Francesca Caleca e dell’assistente capo coordinatore Roberto Lipari.

Nel pomeriggio, alle 17.30, nella parrocchia Maria Santissima Addolorata (Santa Rita), sarà inaugurata una panchina rossa — simbolo della lotta contro la violenza sulle donne — e sarà proposta l’iniziativa “Non solo nomi”, curata dal Centro Italiano Femminile.

La giornata si concluderà alle 18 con una messa in memoria delle vittime di violenza, officiata da don Salvo Morghese nella stessa parrocchia. In serata, il castello a mare, il liceo classico “Francesco Vivona” e la sede dell’istituto “Giuseppe Pitrè” saranno illuminati di rosso.

Mazara dice no alla violenza: studenti coinvolti nella realizzazione di video e reel

Coinvolgere gli studenti in un percorso di consapevolezza e impegno civile attraverso la produzione di video e reel dedicati al tema della violenza di genere. È la proposta avanzata dalle donne del Consiglio comunale e della Giunta municipale di Mazara del Vallo, in vista della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre.

La richiesta, rivolta alle terze classi delle scuole secondarie di primo grado e a tutte le classi delle scuole superiori della città, riguarda la realizzazione di brevi contributi video (2-5 minuti) da condividere sui canali social ufficiali del Comune e da proiettare sul ledwall di piazza Mokarta durante la settimana dedicata alla sensibilizzazione.

Le consigliere comunali Arianna D’Alfio, Paola Caltagirone, Francesca Calcara, Paola Galuffo, Valentina Grillo, Eleonora Arena, Antonella Coronetta, Brigida Mineo, Piera Alagna, Vita Maria Ippolito e Nourhene Chouchane, insieme alle assessore Germana Abbagnato e Isidonia Giacalone, hanno inviato una nota ai dirigenti scolastici per invitare gli studenti a partecipare “in un percorso di consapevolezza, responsabilità, speranza ed impegno civile”.

Contestualmente è stato lanciato l’hashtag #MazaraDiceNo, con l’invito a diffondere messaggi, frasi, immagini simboliche e testimonianze legate alla lotta contro la violenza di genere: un fiocco rosso, una mano dipinta, il numero 1522 o altri segni di solidarietà.

I contributi dovranno essere inviati entro venerdì 21 novembre all’indirizzo e-mail presidenza@comune.mazaradelvallo.tp.it, così da consentire l’organizzazione delle proiezioni.



