22/11/2025 02:00:00

Metis cerca professionisti in finanza, strategia e consulenza fiscale a Trapani e Palermo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-11-2025/metis-cerca-professionisti-in-finanza-strategia-e-consulenza-fiscale-a-trapani-e-palermo-450.png

La società Metis s.r.l., con sede legale a Milano e realtà operativa anche in Sicilia, avvia una selezione per ampliare il proprio team specializzato in analisi finanziaria, pianificazione strategica e gestione contabile-fiscale. Le figure ricercate saranno inserite nelle sedi presenti nelle province di Palermo e Trapani.

 

I profili richiesti

L’azienda è alla ricerca di professionisti con una comprovata esperienza nei seguenti ambiti:

  • analisi finanziaria avanzata e valutazione delle performance aziendali;
  • strategia d’impresa, business planning e supporto ai processi decisionali;
  • ottimizzazione fiscale e pianificazione tributaria;
  • contabilità generale e analitica, reporting periodico e chiusure di bilancio;
  • conoscenza dei principali principi contabili nazionali e internazionali (OIC, IFRS/IAS).

 

Requisiti

Sono richiesti:

  • laurea in Economia, Finanza, Amministrazione o discipline affini;
  • esperienza consolidata nel ruolo;
  • ottima padronanza dei principali strumenti di analisi e software gestionali;
  • capacità di relazione con clienti e top management;
  • precisione, riservatezza e propensione al problem solving.

Cosa offre Metis

L’azienda propone l’inserimento in un contesto dinamico e in crescita, con possibilità di sviluppo professionale e la collaborazione con un team altamente qualificato. Inquadramento e retribuzione saranno commisurati all’esperienza dei candidati.

Come candidarsi

Gli interessati possono inviare il proprio curriculum, accompagnato da una breve presentazione, all’indirizzo email: sm@metisoluzione.it.









