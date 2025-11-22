Metis cerca professionisti in finanza, strategia e consulenza fiscale a Trapani e Palermo

La società Metis s.r.l., con sede legale a Milano e realtà operativa anche in Sicilia, avvia una selezione per ampliare il proprio team specializzato in analisi finanziaria, pianificazione strategica e gestione contabile-fiscale. Le figure ricercate saranno inserite nelle sedi presenti nelle province di Palermo e Trapani.
I profili richiesti
L’azienda è alla ricerca di professionisti con una comprovata esperienza nei seguenti ambiti:
- analisi finanziaria avanzata e valutazione delle performance aziendali;
- strategia d’impresa, business planning e supporto ai processi decisionali;
- ottimizzazione fiscale e pianificazione tributaria;
- contabilità generale e analitica, reporting periodico e chiusure di bilancio;
- conoscenza dei principali principi contabili nazionali e internazionali (OIC, IFRS/IAS).
Requisiti
Sono richiesti:
- laurea in Economia, Finanza, Amministrazione o discipline affini;
- esperienza consolidata nel ruolo;
- ottima padronanza dei principali strumenti di analisi e software gestionali;
- capacità di relazione con clienti e top management;
- precisione, riservatezza e propensione al problem solving.
Cosa offre Metis
L’azienda propone l’inserimento in un contesto dinamico e in crescita, con possibilità di sviluppo professionale e la collaborazione con un team altamente qualificato. Inquadramento e retribuzione saranno commisurati all’esperienza dei candidati.
Come candidarsi
Gli interessati possono inviare il proprio curriculum, accompagnato da una breve presentazione, all’indirizzo email: sm@metisoluzione.it.