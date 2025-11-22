Metis cerca professionisti in finanza, strategia e consulenza fiscale a Trapani e Palermo

22/11/2025 02:00:00

La società Metis s.r.l., con sede legale a Milano e realtà operativa anche in Sicilia, avvia una selezione per ampliare il proprio team specializzato in analisi finanziaria, pianificazione strategica e gestione contabile-fiscale. Le figure ricercate saranno inserite nelle sedi presenti nelle province di Palermo e Trapani.

I profili richiesti

L’azienda è alla ricerca di professionisti con una comprovata esperienza nei seguenti ambiti:

analisi finanziaria avanzata e valutazione delle performance aziendali;

strategia d’impresa, business planning e supporto ai processi decisionali;

ottimizzazione fiscale e pianificazione tributaria;

contabilità generale e analitica, reporting periodico e chiusure di bilancio;

conoscenza dei principali principi contabili nazionali e internazionali (OIC, IFRS/IAS).

Requisiti

Sono richiesti:

laurea in Economia, Finanza, Amministrazione o discipline affini;

esperienza consolidata nel ruolo;

ottima padronanza dei principali strumenti di analisi e software gestionali;

capacità di relazione con clienti e top management;

precisione, riservatezza e propensione al problem solving.

Cosa offre Metis

L’azienda propone l’inserimento in un contesto dinamico e in crescita, con possibilità di sviluppo professionale e la collaborazione con un team altamente qualificato. Inquadramento e retribuzione saranno commisurati all’esperienza dei candidati.

Come candidarsi

Gli interessati possono inviare il proprio curriculum, accompagnato da una breve presentazione, all’indirizzo email: sm@metisoluzione.it.



