Santa Ninfa: più fondi per cittadini fragili e la scuola 

22/11/2025 18:00:00

Santa Ninfa, più fondi per malati, disabili e scuola: passa l’emendamento del gruppo “Insieme per Santa Ninfa”

Il Consiglio comunale di Santa Ninfa approva un emendamento che rafforza i capitoli di spesa dedicati ai cittadini più fragili e alla scuola. A proporlo è stato il gruppo di opposizione “Insieme per Santa Ninfa”, che però detiene la maggioranza in aula.

Con la variazione votata a maggioranza, vengono destinati 10mila euro in più al rimborso delle spese di viaggio sostenute da malati e disabili, costretti a spostarsi per cure e trattamenti, e 5mila euro aggiuntivi ai contributi per il funzionamento della scuola.

«Una scelta chiara – affermano i consiglieri – che va incontro alle necessità di chi affronta quotidianamente difficoltà legate alla malattia o alla disabilità. Allo stesso tempo, un segnale concreto verso la scuola e i nostri giovani, che rappresentano il futuro della comunità».

Il gruppo motiva l’iniziativa contestando la decisione del sindaco Ferreri di ridurre proprio queste somme nei capitoli socio-sanitari e scolastici: «Una scelta che non condividiamo e che condanniamo apertamente. Per noi il sostegno ai malati, ai disabili e alla scuola è e resta prioritario».



