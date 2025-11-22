Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
22/11/2025 18:00:00

Santa Ninfa: più fondi per cittadini fragili e la scuola 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-11-2025/1763820037-0-santa-ninfa-piu-fondi-per-cittadini-fragili-e-la-scuola.jpg

Santa Ninfa, più fondi per malati, disabili e scuola: passa l’emendamento del gruppo “Insieme per Santa Ninfa”

Il Consiglio comunale di Santa Ninfa approva un emendamento che rafforza i capitoli di spesa dedicati ai cittadini più fragili e alla scuola. A proporlo è stato il gruppo di opposizione “Insieme per Santa Ninfa”, che però detiene la maggioranza in aula.

 

Con la variazione votata a maggioranza, vengono destinati 10mila euro in più al rimborso delle spese di viaggio sostenute da malati e disabili, costretti a spostarsi per cure e trattamenti, e 5mila euro aggiuntivi ai contributi per il funzionamento della scuola.

 

«Una scelta chiara – affermano i consiglieri – che va incontro alle necessità di chi affronta quotidianamente difficoltà legate alla malattia o alla disabilità. Allo stesso tempo, un segnale concreto verso la scuola e i nostri giovani, che rappresentano il futuro della comunità».

Il gruppo motiva l’iniziativa contestando la decisione del sindaco Ferreri di ridurre proprio queste somme nei capitoli socio-sanitari e scolastici: «Una scelta che non condividiamo e che condanniamo apertamente. Per noi il sostegno ai malati, ai disabili e alla scuola è e resta prioritario».









Native | 21/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-11-2025/1763563872-0-thanksgiving-alla-morgan-school-feste-giochi-e-tradizioni-americane-a-marsala-e-mazara.jpg

Thanksgiving alla Morgan School: feste, giochi e tradizioni americane a...

Native | 21/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-11-2025/1763720304-0-osteria-siciliando-apre-la-stagione-delle-feste-tra-cene-aziendali-e-menu-speciali.jpg

Osteria Siciliando apre la stagione delle feste tra cene aziendali e...

Native | 21/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-11-2025/1762934083-0-guida-completa-ai-convertitori-pdf-2025-word-excel-e-altro.jpg

Guida completa ai convertitori PDF 2025: Word, Excel e altro