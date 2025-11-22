Marsala: l'Interact Club festeggia il terzo anno dalla ricostituzione 

22/11/2025 20:00:00

L’Interact Club Marsala ha festeggiato il terzo anniversario della propria ricostituzione, un traguardo che conferma la crescita costante del gruppo giovanile rotariano e il ruolo sempre più attivo che i suoi soci, dai 12 ai 18 anni, svolgono nel territorio. Un impegno fatto di progetti, iniziative solidali e di un’energia che negli ultimi anni ha portato il Club a diventare un riferimento nel Distretto.

Il Presidente Federico Canova ha ringraziato i soci per “l’entusiasmo e la dedizione che rendono l’Interact una realtà unica”, sottolineando anche il contributo fondamentale della Commissione Rotary per l’Interact formata da Salvatore Bottone, Valentina Agoglitta e Maurizio Cimiotta.

Tra gli interventi della serata anche quello della Prefetto Alessandra Genco, già Presidente per due mandati, che ha ricordato come questo compleanno rappresenti “una tappa di un percorso ancora lungo e ricco di progetti. Continueremo a lavorare con la stessa passione per offrire ai giovani momenti di condivisione e crescita”.

Un anniversario, dunque, che non guarda solo al passato ma soprattutto al futuro, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dell’Interact nel sociale e nella formazione delle nuove generazioni.

****

"Memorie di Adriano" al Teatro Sollima

Il Teatro Comunale Eliodoro Sollima ha ospitato una serata di grande partecipazione dedicata alla cultura e alla solidarietà. Il Rotary Club Marsala ha portato in scena una riduzione teatrale del romanzo “Memorie di Adriano” di Marguerite Yourcenar, con l’obiettivo di raccogliere fondi per il programma umanitario End Polio Now della Rotary Foundation.

Sala gremita e pubblico attento per le interpretazioni di Stefania La Via e Giampiero Montanti, che hanno dato voce al celebre imperatore romano guidando gli spettatori in un percorso fatto di riflessioni, potere e fragilità. A introdurre l’opera è stata la professoressa Claudia Colicchia, che ne ha illustrato contesto e significato.

Soddisfazione da parte del Presidente del Rotary Marsala, Antonio Giovanni De Vita: “Una serata che rispecchia perfettamente la nostra missione: unire servizio e cultura per il bene della comunità”. A ribadire l’importanza del progetto è anche Daniele Pizzo, delegato al Forum Rotary: “Ogni contributo ci avvicina all’obiettivo globale di eliminare la polio”.

Un ruolo centrale anche ai giovani dell’Interact Club Marsala, guidati dal Delegato Salvatore Bottone, che hanno gestito l’accoglienza degli spettatori con professionalità, confermando l’attenzione del Rotary verso la formazione dei giovani.

Presente anche l’Assistente del Governatore, Francesco Bambina, che ha evidenziato come l’iniziativa rappresenti un modello positivo a livello distrettuale.



