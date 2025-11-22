La Sigel Seap Marsala Volley a Concorezzo per l’ultima di andata

22/11/2025 10:00:00

La Sigel Seap Marsala Volley si prepara alla delicatissima trasferta in casa della Clerici Auto Concorezzo, match valido per la 9ª e ultima giornata del girone d’andata del campionato di Serie A2 Tigotà di Volley Femminile girone A. Una sfida dal duplice valore: tecnico, perché oppone due squadre separate da appena tre punti, ed emotivo, perché può indirizzare in modo significativo il prosieguo della stagione. Si tratta del primo confronto ufficiale tra le due società, un incrocio inedito che accende ulteriormente l’atmosfera attorno alla gara. Le brianzole guidate da Coach Gilles Reali, reduci dal turno di riposo, arrivano alla partita spinte dall’esigenza di muovere la classifica visto il terzultimo posto occupato nella stessa, ma sono pienamente in corsa per risalire posizioni, visto che una vittoria contro il Marsala Volley permetterebbe loro di rimettersi immediatamente in carreggiata.

Sul fronte opposto, le lilibetane di Coach Lino Giangrossi arrivano dalla sconfitta interna contro Roma, un risultato negativo che è costato la possibilità di accedere alla Final Eight di Coppa Italia. Un epilogo amaro che ha lasciato la consapevolezza che la squadra non può permettersi ulteriori passi falsi. Con dieci punti in classifica e un cammino sin qui costruito grazie ad impegno, crescita ed identità di gioco, la Sigel Seap Marsala Volley non vuole vanificare quanto seminato. Per capitan Varaldo e compagne, vincere a Concorezzo significa molto più che aggiungere tre punti, significa ritrovare slancio, riaffermare il valore del gruppo, riprendere il filo dell’ambizione che da inizio campionato accompagna questa squadra. È una partita che pesa nella corsa verso le posizioni che contano della classifica, riaprendo scenari importanti che restano alla portata del Marsala Volley se la squadra a Concorezzo reagirà con determinazione.

L'appuntamento è fissato per domenica 23 novembre con fischio d'inizio alle ore 15:00. Il match sarà visibile sul canale Youtube "Volleyball World Italia" e verrà diretto dal Sig. Giuseppe Resta coadiuvato dal Sig. Matteo Mannarino. L'addetto al VideoCeck sarà la Sig.ra Federica Grasso.




