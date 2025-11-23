Festa Trapani: Ford e Allen sono super e trascinano la Shark contro Reggio Emilia

23/11/2025 19:20:00

E sono cinque. La Trapani Shark infila la quinta vittoria consecutiva in campionato superando Reggio Emilia 88-75 grazie a un ultimo quarto super (21-7) ed alle prova dei due statunitensi Ford e Allen, mattatori della serata con 28 e 21 punti.

Sommando anche la Champions, per i granata si tratta del settimo sigillo di fila, ma questa volta, contro Reggio Emilia, è stata durissima, perché gli emiliani hanno mollato soltanto nei minuti finali, quando Trapani ha prodotto il break decisivo.

Per il resto, l'inizio di Trapani è da incubo: 0-11 con primo canestro di Allen dopo 4 minuti. Il divario aumenta fino al 9-23, quindi, arriva un 7-0 di parziale firmato Sanogo e Allen per il 18-25 con il quale termina il primo quarto

La Shark rientra nel match nel secondo periodo. L’espulsione di Priftis, il coach emiliano, consente a Trapani di andare in lunetta con Ford e recuperare ancora fino al 30-31, ma il sorpasso solo con Allen per il 43-41 e all'intervallo i granata conducono 47-46.

L'inerzia del match cambia di nuovo nel terzo quarto. Reggio infila un 6-0 di parziale e Repesa cambia tutti i cinque uomini in campo, quindi Rossadto pareggia a 3’50” (57-57), ma la partita per i granata è durissima, con la difesa emiliana che non concede tiri semplici.

Così si procede a sprazzi, con i granata che restano agganciati nel punteggio spesso con iniziative individuali, come gli 8 punti di fila di Ford per il 67-68 con il quale si chiude il terzo periodo.

Nel quarto periodo Reggio praticamente scompare dal campo. Tanti errori al tiro e Trapani, invece, prima torna avanti con la schiacciata di Eboua (72-71) a 6’50”, poi infila il 12-0 di parziale che uccide la gara, raggiungendo il +11 sull’84-73 con Eboua, la penetrazione di Petrucelli e i liberi di Allen prima ed Eboua poi.

Gli ultimi due minuti di gioco sono buoni per la festa sugli spalti, con il pubblico di fede granata che canta e inneggia ai propri beniamini, facendo anche partire la "ola".



