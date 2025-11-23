Festa Trapani: Ford e Allen sono super e trascinano la Shark contro Reggio Emilia
E sono cinque. La Trapani Shark infila la quinta vittoria consecutiva in campionato superando Reggio Emilia 88-75 grazie a un ultimo quarto super (21-7) ed alle prova dei due statunitensi Ford e Allen, mattatori della serata con 28 e 21 punti.
Sommando anche la Champions, per i granata si tratta del settimo sigillo di fila, ma questa volta, contro Reggio Emilia, è stata durissima, perché gli emiliani hanno mollato soltanto nei minuti finali, quando Trapani ha prodotto il break decisivo.
Per il resto, l'inizio di Trapani è da incubo: 0-11 con primo canestro di Allen dopo 4 minuti. Il divario aumenta fino al 9-23, quindi, arriva un 7-0 di parziale firmato Sanogo e Allen per il 18-25 con il quale termina il primo quarto
La Shark rientra nel match nel secondo periodo. L’espulsione di Priftis, il coach emiliano, consente a Trapani di andare in lunetta con Ford e recuperare ancora fino al 30-31, ma il sorpasso solo con Allen per il 43-41 e all'intervallo i granata conducono 47-46.
L'inerzia del match cambia di nuovo nel terzo quarto. Reggio infila un 6-0 di parziale e Repesa cambia tutti i cinque uomini in campo, quindi Rossadto pareggia a 3’50” (57-57), ma la partita per i granata è durissima, con la difesa emiliana che non concede tiri semplici.
Così si procede a sprazzi, con i granata che restano agganciati nel punteggio spesso con iniziative individuali, come gli 8 punti di fila di Ford per il 67-68 con il quale si chiude il terzo periodo.
Nel quarto periodo Reggio praticamente scompare dal campo. Tanti errori al tiro e Trapani, invece, prima torna avanti con la schiacciata di Eboua (72-71) a 6’50”, poi infila il 12-0 di parziale che uccide la gara, raggiungendo il +11 sull’84-73 con Eboua, la penetrazione di Petrucelli e i liberi di Allen prima ed Eboua poi.
Gli ultimi due minuti di gioco sono buoni per la festa sugli spalti, con il pubblico di fede granata che canta e inneggia ai propri beniamini, facendo anche partire la "ola".
Trapani Shark, nuove ombre sui conti?
Il caso Trapani Shark potrebbe presto tornare sul tavolo della FIP. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, la nuova Commissione per il controllo dei conti delle società professionistiche di basket ha inviato una segnalazione...
