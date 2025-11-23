Calcio Eccellenza: vittoria di carattere del Marsala 1912, 2-1 al San Giorgio Piana

23/11/2025 18:06:00

Il Marsala 1912 torna al successo e lo fa davanti al pubblico del “Nino Lombardo Angotta”, superando per 2-1 un combattivo San Giorgio Piana nella gara valida per l’undicesima giornata del Campionato di Eccellenza Sicilia girone A. Un risultato pesante, che permette agli azzurri di rimettersi in corsa dopo le due sconfitte consecutive tra campionato e Coppa. La squadra di Chinnici parte con grande intensità, costruendo trame interessanti e costringendo gli ospiti a ripiegare. Ma al primo vero affondo del San Giorgio Piana, gli azzurri vanno sotto, al 15’ infatti, Sannasardo sorprende Scuffia con un preciso diagonale che si insacca tra il guantone del portiere ed il palo. Il Marsala accusa il colpo, ma reagisce con determinazione, spingendo alla ricerca del pari. L’assedio finale del primo tempo viene premiato al 48’, quando il Sig. Mandracchia di Agrigento assegna un calcio di rigore per un intervento in area, Manno dagli undici metri non sbaglia e ristabilisce la parità. Subito dopo, nelle concitate fasi del recupero, viene espulso Furnari dalla panchina per proteste. Nella ripresa il copione non cambia, Marsala propositivo e San Giorgio Piana pronto a colpire in ripartenza. L’ingresso di forze fresche dà nuovo slancio ai padroni di casa e al 32’ Mattaliano trova il gol del sorpasso, finalizzando una buona manovra offensiva. Gli ospiti tentano il tutto per tutto nei minuti conclusivi, spingendosi in avanti con coraggio, è addirittura il portiere Lamin, sugli sviluppi di un ultimo assalto, a sfiorare il pareggio con un colpo di testa che chiama Scuffia ad un intervento decisivo. Il portiere lilibetano salva il risultato e consegna ai suoi tre punti fondamentali in chiave classifica. Per il Marsala 1912 si tratta di un successo dal peso specifico notevole, utile non solo per muovere la graduatoria ma anche per il morale, in vista dei prossimi impegni.



