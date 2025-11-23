Sezioni
Cittadinanza
23/11/2025 15:29:00

Favignana festeggia Zia Rosina: 104 anni, la più anziana delle Egadi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-11-2025/1763908234-0-favignana-festeggia-zia-rosina-104-anni-la-piu-anziana-delle-egadi.jpg

Favignana ha festeggiato un compleanno davvero speciale: i 104 anni di Rosa Giangrasso, per tutti “zia Rosina”, la donna più anziana delle isole Egadi. La comunità l'ha celebrata alla fine della messa domenicale, con un momento di festa nella sua casa, alla presenza dell’assessore alle Politiche sociali Ignazio Lucido, del consigliere Francesco Sammartano, di padre Diego e padre Antonio Papa, dei Carabinieri della stazione dell’isola e dei bambini del catechismo.

Come ogni anno, i militari dell’Arma – che spesso le fanno visita per assicurarsi che stia bene, dato che vive da sola – hanno partecipato al compleanno portando una torta e lo spumante. Un gesto che ormai è diventato una tradizione e che zia Rosina considera un punto di riferimento affettuoso.

Un traguardo straordinario, festeggiato da tutta Favignana con l’affetto di sempre.









