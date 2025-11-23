Aggredito dal branco allo skatepark: medico in ospedale con setto nasale fratturato

23/11/2025 19:21:00

Doveva essere un normale pomeriggio trascorso in attesa dell’apertura del nuovo skatepark di via Guido Rossa, a Palermo. Invece, l’area del cantiere è diventata teatro di una violenta aggressione avvenuta domenica pomeriggio, nella zona di Bonagia, dove un gruppo di sette giovani ha accerchiato e picchiato tre persone.

A riportare le conseguenze più gravi è stato Michele Pantuso, 36 anni, medico e appassionato di skate. L’uomo è stato raggiunto e colpito ripetutamente fino a riportare la frattura del setto nasale. È stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Civico, dove dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico.

Secondo la ricostruzione fornita dalla vittima, tutto sarebbe iniziato con alcune provocazioni rivolte agli amici che erano con lui. Un ragazzo è stato schiaffeggiato, mentre una ragazza è stata colpita al petto. Dopo una prima aggressione il branco si sarebbe allontanato, per poi tornare poco dopo lanciando pietre e petardi.

Nel tentativo di fuggire, Pantuso è stato raggiunto, buttato a terra e colpito con calci e pugni al volto. «Hanno trascinato il mio amico per i capelli», ha raccontato il medico, ancora scosso per quanto accaduto. Sulla vicenda indagano i Carabinieri, che stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per identificare i responsabili. Pantuso ha già fornito una prima testimonianza alla Polizia e formalizzerà la querela nelle prossime ore.Aggessione allo skate



