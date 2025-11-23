Custonaci tra le nuove destinazioni della "Guida sulla Sicilia Occidentale" di Repubblica

23/11/2025 10:15:00

Dal 24 novembre sarà disponibile in edicola e in libreria la nuova Guida di Repubblica dedicata ai Borghi e ai Cammini della Sicilia Occidentale, un volume che mira a raccontare, con uno sguardo contemporaneo e attento alla sostenibilità, l’immenso patrimonio paesaggistico, culturale e umano della parte occidentale dell’Isola.

Curata dalla giornalista Maria Cristina Castellucci, la guida propone un viaggio attraverso località autentiche, lontane dal turismo di massa, capaci di offrire esperienze immersive e di qualità. Un approccio che risponde alla crescente domanda di un turismo sempre più “lento”, attento al territorio e capace di trasformare la visita in un percorso esperienziale.

Negli ultimi anni, infatti, la Sicilia ha consolidato la propria reputazione internazionale come destinazione esperienziale integrata, in cui mare, montagna, enogastronomia e tradizioni si fondono in un mosaico unico. La valorizzazione dei borghi diventa così un tassello centrale di una strategia che punta non solo alla fruizione del patrimonio, ma anche al rafforzamento del tessuto sociale ed economico dei piccoli centri.

Tra le località selezionate nella pubblicazione figura anche la Città di Custonaci, che entra ufficialmente tra le destinazioni consigliate ai viaggiatori più attenti alla ricerca di autenticità.

Il sindaco Fonte: "Custonaci premiata da un percorso di valorizzazione"

«La presenza della Città di Custonaci in questa nuova guida, dedicata specificatamente ai Borghi e ai Cammini della Sicilia Occidentale, è il risultato – afferma il Sindaco Fabrizio Fonte – di un percorso di valorizzazione recentemente avviato e che sta iniziando a dare i primi frutti».

Il primo cittadino sottolinea come, a livello regionale, stia emergendo una forma di turismo che premia la lentezza, il benessere e la qualità della vita, trasformando la distanza dai centri urbani in una risorsa. Un cambiamento che favorisce proprio quei borghi che hanno saputo strutturare proposte turistiche basate su degustazioni, percorsi nella natura, laboratori artigianali e attività culturali.

«Il turista – prosegue Fonte – non è più uno spettatore, ma un protagonista attivo attraverso esperienze immersive nei laboratori che lo trasformano da visitatore in visit-attore. Le esperienze legate, ad esempio, al buon cibo, diventano strumenti di sviluppo locale, creando nuove opportunità di lavoro e sostenendo la rinascita dei borghi attraverso il recupero dell’identità e dei saperi tradizionali».

Custonaci, come altri centri della guida, si inserisce dunque in un modello che favorisce la destagionalizzazione, l’attenzione all’autenticità e la valorizzazione del paesaggio come elemento chiave dell’esperienza turistica.

«Le diverse destinazioni della Guida di Repubblica, tra cui anche la Città di Custonaci, rappresentano un tassello di grande importanza strategica nel panorama turistico regionale – conclude il Sindaco –. La Sicilia, con il suo capitale umano e culturale, può porsi quasi naturalmente come caposaldo di questa tendenza, offrendo un esempio concreto di equilibrio tra innovazione e memoria, tra economia e identità».



