Campobello: nasce un nuovo fronte civico: "Uniti una scelta politica trasparente"

A Campobello di Mazara prende forma un nuovo laboratorio politico in vista delle elezioni amministrative della primavera 2026. I movimenti Cambia-Menti, Campobello Nuova, Futuristi, N.O.I. e Generazione Futura hanno annunciato l’avvio di un percorso comune, definito “di condivisione e inclusione politico-sociale”, aperto a ulteriori gruppi civici, forze politiche, associazioni e realtà della società civile interessate a partecipare alla vita pubblica del territorio.

«Ogni movimento porta con sé idee, programmi e prospettive diverse – si legge – ma c’è qualcosa che ci unisce più di ciò che ci divide: la responsabilità verso la popolazione, verso le famiglie, verso i giovani, verso chi ogni giorno lavora, studia e si impegna in silenzio per rendere migliore il nostro territorio».

Secondo i rappresentanti dei movimenti, l’alleanza nasce dalla necessità di ampliare la partecipazione e costruire un’alternativa credibile per la città:

«Questa unione – affermano – è frutto della volontà di creare e offrire alla comunità una scelta politica trasparente, in vista della tornata elettorale del 2026».

A sottoscrivere ufficialmente il progetto sono: Lazzara Sabina, Passanante Francesco, Di Maria Tommaso, Stallone Mauro, Accardi Fabrizio, Lucchino Antonino ed Enzo Cuttone. Un fronte eterogeneo che punta ora ad allargarsi e a definire un programma politico condiviso nelle prossime settimane.



