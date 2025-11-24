Basket femminile: prima vittoria stagionale per la Sicily by Car Alcamo

24/11/2025 16:30:00

La Sicily by Car Alcamo trova la prima vittoria stagionale, superando Treviso 72-60 al PalaTre Santi e interrompendo una serie negativa che durava da oltre un mese. Spalti sempre gremiti per Alcamo che oggi è scesa in campo aderendo alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Contro Treviso è arrivata una prestazione solida fino alla fine, costruita grazie a un avvio importante e a un ultimo quarto giocato con lucidità e ritmo. Le ragazze di Ferrara partono bene e chiudono il primo periodo sul 22-10, mostrando finalmente continuità offensiva. Treviso prova a rientrare nel secondo quarto, trascinata da Prete, ma Alcamo mantiene il controllo del match fino all’intervallo. Nella terza frazione la gara resta equilibrata, prima dell’allungo definitivo costruito nell’ultimo periodo. Nikolic chiude da top scorer con 24 punti, dominante vicino a canestro. Tempia firma 19 punti con un impatto determinante e Mitreva si scopre riferimento offensivo con 17 punti. Buoni apporti anche da Verano e Thiam, mentre Caliendo ha fornito minuti utili in equilibrio tattico. Da segnalare anche l’esordio di Buscemi, classe 2006, in Serie A2.

Treviso resta agganciata al match grazie a Prete (23) e Buranella (13), ma paga percentuali troppo basse per completare la rimonta. La vittoria non appaga la Sicily by Car Alcamo Basket, né cancella le difficoltà di un avvio di stagione complicato, ma galvanizza il gruppo e restituisce fiducia a una squadra che finora aveva lavorato senza mai trovare - anche per alcune vicissitudini - i due punti. Prossimo match contro Vicenza, in trasferta, il 30 novembre, per continuare la corsa salvezza. In foto: Vella e Buscemi (esordiente stasera in Serie A2) e le squadre di Alcamo e Treviso in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.



