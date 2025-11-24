24 Novembre: Coppa Davis, regionali, il futuro dell'Ucraina, bombe da Israele su Beirut

24/11/2025 07:09:00

E' il 24 Novembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Storica vittoria in Coppa Davis della nazionale italiana di tennis. Pur dovendo rinunciare a campioni come Sinner e Musetti, l’Italia si è aggiudicata la mitica insalatiera per il terzo anno consecutivo

• Alle regionali in Campania, Veneto e Puglia finora l’unico dato certo è il crollo dell’affluenza. Si vota anche oggi

• A Ginevra si tratta sul futuro dell’Ucraina. L’Europa ha un contropiano ma si pensa anche a correggere quello di Trump, come ha suggerito Meloni, che ha parlato con il tycoon e sollecita un cessate il fuoco da parte di Putin come segno di buona volontà

• Lascia il Congresso Usa Taylor Greene, l’esponente Maga che era diventata grande avversaria di Trump. Lui ha salutato entusiasta la notizia delle dimissioni



• Israele ha rotto la tregua con un bombardamento a Beirut: lo scopo, raggiunto, era di eliminare un capo di Hezbollah. Intanto Hamas tratta per arrivare alla fase 2 del piano di pace

• L’ex presidente del Brasile Bolsonaro è stato arrestato. Sembra che volesse lasciare i domiciliari per fuggire, forse all’estero

• In Nigeria un commando di terroristi ha rapito 300 studenti di una scuola cattolica

• Migliaia di milanesi in fila alla camera ardente del Piccolo Teatro hanno salutato Ornella Vanoni. Oggi a Brera i funerali

• La presidente del tribunale di minori che ha deciso l’allontanamento dei tre bambini cresciuti nel bosco è stata coperta di insulti e minacce sui social

• A Napoli, nel quartiere Arenaccia, un ragazzo di 15 anni è stato arrestato per aver ucciso un giovane di 19

• A Quaiano, periferia di Napoli, una donna di 35 anni è sopravvissuta alle sette coltellate con cui è stata colpita dal suo ex

• In valle Scrivia una donna di 75 anni è stata colpita con un’arma da taglio dall’ex compagno di 67

• Polemiche sugli abbonamenti alla Fenice dopo la nomina di Beatrice Venezi: chi la contesta afferma che è falsa la notizia che sono aumentati

• Il sindaco di Bologna Lepore e il ministro dell’Interno Piantedosi si sono scambiati accuse reciproche dopo le violenze al corteo proPal

• Una generica dichiarazione sul cambiamento climatico ha chiuso la Cop30 dedicata all’ambiente in Brasile

• Una nipote di Jfk, Tatiana, 35 anni, ha reso noto di essere stata colpita da una gravissima forma leucemica che le lascia solo un anno di vita

• Una disastrosa alluvione ha flagellato il Vietnam: si contano almeno 52 vittime

• In Serie A il Milan ha battuto ancora una volta l’Inter nel derby della Madonnina. La Roma, che ha vinto a Cremona, ora è sola in testa alla classifica

• Al Gp di Las Vegas le due McLaren sono state squalificate. Si riapre di fatto la corsa al titolo mondiale

• Un ristorante milanese, il Ratanà, è stato celebrato prima dall’attore Stanley Tucci e poi dal Financial Times di Londra

• Il pianeta Saturno per una notte ha perso i suoi anelli: è un’illusione ottica già osservata da Galileo

• Sono morti la sostenitrice del premio Strega Eleonora Alberti (88 anni), il musicista francese Jean-Claude Eloy (87), l’artista statunitense Llyn Foulkes (91), la chef australiana Skye Gyngel (62), lo scrittore tedesco Helme Heine (84), il presidente del comitato per le vittime del Moby Prince Loris Rispoli (69), il banchiere Maurizio Sella (83 anni)



Titoli

Corriere della Sera: Ucraina, il piano dell’Europa

la Repubblica: Kiev, il piano europeo

La Stampa: Europa-Usa, spinta per la pace

Il Sole 24 Ore: Cultura, ancora pochi lavoratori giovani

Il Messaggero: Ucraina, cambia il piano Usa

Il Giornale: Pace in ucraina mai così vicina

Leggo: Il piano della Ue per l’Ucraina

Qn: Ucraina, il piano della Ue / E Kiev torna a sperare

Il Fatto: L’Ue boicotta il piano Trump: / tregua e truppe Nato al fronte

Libero: Blitz all’alba di Giorgia su Trump

La Verità: Se non siete “intelligenti” / vi possono togliere i figli

Il Mattino: Cambia il piano Usa: più garanzie per Kiev

il Quotidiano del Sud: E siamo ancora qua

Domani: “I colloqui Usa-Ucraina positivi” / Rubio ottimista, Trump attacca



