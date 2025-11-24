Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
24/11/2025 09:14:00

Buongiorno24 del 24 Novembre 2025

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-11-2025/buongiorno24-del-24-novembre-2025-450.jpg

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social.

 

La Procura di Marsala ha chiuso le indagini sull’accoltellamento avvenuto lo scorso 4 settembre in Piazza Piemonte e Lombardo, al porto.
Un giovane di 23 anni, di origini egiziane, è formalmente indagato per lesioni personali aggravate e porto abusivo d’arma da taglio. La vittima riportò ferite profonde a una gamba.

 

Grave incidente a Contrada Scacciaiazzo, a Marsala: venerdì pomeriggio una donna ha perso il controllo dell’auto, che si è ribaltata più volte, finendo a circa 30 metri dalla carreggiata. La conducente è stata soccorsa e portata in ospedale.

 

A Mazara, il sindaco Salvatore Quinci ha consegnato gli encomi ai due finanzieri della scorta del procuratore Piero Vella, Giuseppe Pepe e Vincenzo Carrubba, che nei mesi scorsi evitarono una tragedia in autostrada riuscendo a bloccare un’auto impazzita.

 

Sulla Palermo–Sciacca, scontro fra tre auto: il bilancio è di un morto e sei feriti. Indagini in corso sulla dinamica dell’incidente.

 

Buone notizie dal fronte sanitario: è stato approvato il progetto di ampliamento dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, che include il nuovo reparto di Radioterapia.
«Un passo decisivo per modernizzare la rete ospedaliera siciliana», dichiarano il presidente Schifani e l’assessore Aricò.

 

Sempre Schifani è al centro delle discussioni per un episodio singolare: il governatore è stato insignito del titolo di Ambasciatore dell’Ambiente Sicilia 2025 dalla stessa Regione Siciliana. Una premiazione che in molti definiscono una autocelebrazione istituzionale, con motivazioni che citano termovalorizzatori, desalinizzatori e un’ipotetica conferenza internazionale al Castello Utveggio.

 

Restiamo in provincia di Trapani: continua a peggiorare la crisi idrica.
Il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida spiega che la situazione della diga Garcia è ormai al limite. La Protezione Civile ha disposto l’invio di autobotti, mentre pesa ancora il ritardo nell’avvio del dissalatore di Trapani.

 

A Palermo, il presidente del M5S Giuseppe Conte ha partecipato al sit-in contro il governo Schifani alla Cala.
«Schifani deve andare a casa, e Meloni intervenga», ha dichiarato dal palco.
Conte ha attaccato la Regione per scandali e appalti truccati, ricordando casi come quelli legati a Galvagno e Cuffaro, e denunciando tempi d’attesa inaccettabili per gli esami istologici.

 

Questo è Buongiorno24, in diretta ogni mattina su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social.
 

Per sapere e capire cosa accade oggi in provincia di Trapani e in Sicilia.

 



Cronaca | 2025-11-24 06:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-11-2025/-250.jpg

La diga Garcia si è alzata di 8 centimetri in una sola notte, dopo giorni in cui non entrava neanche una goccia. Un dato che da solo cambia tutto: significa che l’acqua sta finalmente arrivando e che la provincia non è più...







Native | 23/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-11-2025/1763652659-0-la-gestione-dei-cavi-5-trucchi-per-una-postazione-ordinata-e-senza-ingombri.jpg

La gestione dei cavi: 5 trucchi per una postazione ordinata e senza...

Native | 21/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-11-2025/1763563872-0-thanksgiving-alla-morgan-school-feste-giochi-e-tradizioni-americane-a-marsala-e-mazara.jpg

Thanksgiving alla Morgan School: feste, giochi e tradizioni americane a...

Native | 21/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-11-2025/1763720304-0-osteria-siciliando-apre-la-stagione-delle-feste-tra-cene-aziendali-e-menu-speciali.jpg

Osteria Siciliando apre la stagione delle feste tra cene aziendali e...