Cultura
24/11/2025 13:00:00

"Nati per leggere": alla Diocesana di Trapani lo scaffale "Diritti alle Storie" 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-11-2025/1763985381-0-nati-per-leggere-alla-diocesana-di-trapani-lo-scaffale-diritti-alle-storie.jpg

La Biblioteca diocesana di Trapani – sezione bambini “Il Piccolo Principe” – partecipa anche quest’anno alla Settimana nazionale Nati per Leggere. Il tema scelto, ispirato ai dieci buoni motivi per leggere insieme ai più piccoli, è: “Leggimi perché mi piace, leggimi ovunque!”. Un invito diretto, semplice, che rimette al centro il valore della lettura condivisa fin dalla primissima infanzia.

 

In occasione anche della Giornata mondiale per i diritti dei bambini, negli spazi della Biblioteca è stato allestito un nuovo scaffale tematico, “Diritti alle storie”, con una selezione di libri dedicati ai bambini dai 6 ai 10 anni. Tutti i titoli sono disponibili in prestito gratuito per le famiglie.

 

Per raggiungere i piccoli lettori – soprattutto quelli che ancora non frequentano la biblioteca – il personale ha portato le “letture a bassa voce” negli studi dei pediatri di Trapani, Erice e Paceco. Un’iniziativa semplice ma molto efficace: i bambini, anche piccolissimi, hanno trovato nei giorni scorsi questa inattesa occasione di lettura durante l’attesa dal medico, coinvolti insieme ai genitori dal personale qualificato della Biblioteca.

Hanno aderito all’iniziativa i pediatri Loredana Benenati, Vera Ettari, Antonella Garitta, Giacomo Giacalone e Giuseppe Vinci.

 

“I pediatri hanno un ruolo importantissimo per gli obiettivi di Nati per Leggere”, spiega Elena Mannone, bibliotecaria della Biblioteca diocesana. “Durante i colloqui di salute possono coinvolgere le famiglie, raggiungendo anche quelle fasce della popolazione che – purtroppo – hanno più difficoltà ad accedere ai libri”.

 

La Biblioteca diocesana di Trapani si trova al piano terra del Seminario Vescovile, in via Cosenza 90 a Erice Casa Santa.
È aperta al pubblico martedì, mercoledì e giovedì dalle 15 alle 19.
Per informazioni e prestiti: biblioteca@diocesi.trapani.it.

 

Il programma Nati per Leggere nasce dalla collaborazione tra Associazione Culturale Pediatri (ACP), Associazione Italiana Biblioteche (AIB), Centro per la Salute del Bambino Onlus (CSB).









