“Voci di Resilienza”, Trapani si unisce contro la violenza

24/11/2025 09:02:00

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Trapani presenta alla cittadinanza “Voci di Resilienza: arte, memoria e forza femminile contro la violenza”, un evento pensato come un percorso collettivo di riflessione, consapevolezza e rinascita.

Gli appuntamenti: L’iniziativa si terrà martedì 25 novembre 2025, presso il Complesso San Domenico, dalle 17:00 alle 21:00, e coinvolgerà artiste, scuole, professionisti e realtà associative del territorio.

Cosí commenta l’assessore Giulia Passalacqua: “La comunità trapanese ha dimostrato negli anni una crescente sensibilità verso questi temi, ma la violenza di genere resta una ferita aperta che richiede responsabilità e presenza quotidiana. ‘Voci di Resilienza’ nasce dal desiderio di rendere visibili le storie e la forza delle donne, attraverso l’arte, il dialogo e la condivisione. È un invito a non voltarsi dall’altra parte, a costruire insieme una cultura del rispetto e della prevenzione, a dare spazio alle voci che troppo spesso rimangono inascoltate.” Il Sindaco Giacomo Tranchida evidenzia: “Oggi più che mai dobbiamo essere uniti nel dire ‘basta’ alla violenza contro le donne. ‘Voci di Resilienza’ è un importante appuntamento per la nostra comunità, che attraverso l’arte, la cultura e il dialogo ci ricorda l’importanza di costruire un futuro di rispetto, uguaglianza e opportunità per tutte e tutti. Ringrazio l’Assessora Giulia Passalacqua, tutte le associazioni, le scuole e i cittadini che con la loro partecipazione renderanno possibile questo evento. Insieme possiamo fare la differenza e creare una Trapani sempre più accogliente e solidale.”

I programma della giornata:

17:00 – Saluti istituzionali

Dialogo “Prospettive di genere e spazi urbani” con studenti delle scuole secondarie di secondo grado

Dibattito “Dalla sessualità come tabù alla violenza di genere” con lo scrittore Giacomo Pilati, la Magistrata C. Brignone e la psicologa M.A. De Vita, moderati da V. Colli

Performance artistiche: “Petali Bianchi” (Officina Teatro LMC) e danza del Liceo Coreutico di Trapani

Laboratori esperienziali: “Tracce d’Ascolto”, “In Viaggio con me Stessa” (yoga), “Donne, Storie, Immagini”, “La Gerbera Resiliente”, “Camminare con le Scarpe dell’Altra”

Spazio Bimbi (17:15-19:15) con attività ludiche e letture contro gli stereotipi di genere

La serata si concluderà con un aperitivo e intrattenimento musicale.



