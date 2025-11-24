“Voci di Resilienza”, Trapani si unisce contro la violenza
In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Trapani presenta alla cittadinanza “Voci di Resilienza: arte, memoria e forza femminile contro la violenza”, un evento pensato come un percorso collettivo di riflessione, consapevolezza e rinascita.
Gli appuntamenti: L’iniziativa si terrà martedì 25 novembre 2025, presso il Complesso San Domenico, dalle 17:00 alle 21:00, e coinvolgerà artiste, scuole, professionisti e realtà associative del territorio.
Cosí commenta l’assessore Giulia Passalacqua: “La comunità trapanese ha dimostrato negli anni una crescente sensibilità verso questi temi, ma la violenza di genere resta una ferita aperta che richiede responsabilità e presenza quotidiana. ‘Voci di Resilienza’ nasce dal desiderio di rendere visibili le storie e la forza delle donne, attraverso l’arte, il dialogo e la condivisione. È un invito a non voltarsi dall’altra parte, a costruire insieme una cultura del rispetto e della prevenzione, a dare spazio alle voci che troppo spesso rimangono inascoltate.” Il Sindaco Giacomo Tranchida evidenzia: “Oggi più che mai dobbiamo essere uniti nel dire ‘basta’ alla violenza contro le donne. ‘Voci di Resilienza’ è un importante appuntamento per la nostra comunità, che attraverso l’arte, la cultura e il dialogo ci ricorda l’importanza di costruire un futuro di rispetto, uguaglianza e opportunità per tutte e tutti. Ringrazio l’Assessora Giulia Passalacqua, tutte le associazioni, le scuole e i cittadini che con la loro partecipazione renderanno possibile questo evento. Insieme possiamo fare la differenza e creare una Trapani sempre più accogliente e solidale.”
I programma della giornata:
17:00 – Saluti istituzionali
- Dialogo “Prospettive di genere e spazi urbani” con studenti delle scuole secondarie di secondo grado
- Dibattito “Dalla sessualità come tabù alla violenza di genere” con lo scrittore Giacomo Pilati, la Magistrata C. Brignone e la psicologa M.A. De Vita, moderati da V. Colli
- Performance artistiche: “Petali Bianchi” (Officina Teatro LMC) e danza del Liceo Coreutico di Trapani
- Laboratori esperienziali: “Tracce d’Ascolto”, “In Viaggio con me Stessa” (yoga), “Donne, Storie, Immagini”, “La Gerbera Resiliente”, “Camminare con le Scarpe dell’Altra”
- Spazio Bimbi (17:15-19:15) con attività ludiche e letture contro gli stereotipi di genere
La serata si concluderà con un aperitivo e intrattenimento musicale.
