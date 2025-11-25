25 Novembre: le Regionali, nuovo piano di pace, i russi attaccano Kiev

25/11/2025 07:04:00

E' il 25 Novembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

Tutti i quotidiani nazionali titolano su l'esito delle regionali. Si va da voto senza scosse a chi non salta vince le elezioni [in riferimento alla comparsata a Napoli del centro-dx], passando per la foglietta di Fico della sinistra. Fa eccezione La Stampa che invece dedica tutta la sua prima pagina alla violenza sulle donne. Anche i giornali locali delle regioni coinvolte nel voto naturalmente sui risultati del voto. Solamente Avvenire e Il Secolo XIX menzionano l'alta quota di astensionismo. Per il FT USA e Ucraina positivi sul piano di pace. Il NYTimes invece si chiede se Putin accetterà le modifiche ai 29 punti proposti. In Australia invece una senatrice dell'ultradestra australiana in aula con il burqa. È la seconda volta che lo fa.

• Le elezioni regionali hanno visto trionfare la Lega in Veneto con Alberto Stefani, in Campania e in Puglia il centrosinistra con Roberto Fico e Antonio Decaro. Il dato più impressionante è l’astensionismo oltre il 55 per cento. Gli scenari futuri, poi, delineano un possibile pareggio tra destra e sinistra e suggeriscono di mettere mano alla legge elettorale

• Una nuovo piano di pace in 19 punti, è stato elaborato da Usa, Unione Europea e Ucraina. Mosca ha già detto che non va ma Trump sembra approvare l’iniziativa



• Stanotte i russi hanno attaccato Kiev, ci sono almeno due morti

• Il presidente cinese Xi Jinping ha telefonato al suo omologo americano elogiando gli sforzi della Casa Bianca per arrivare a una pace in Europa. Xi ha però anche ricordato a Trump che la questione Taiwan deve essere risolta

• In rete è comparso Jmail, un sito con tutte le carte segrete di Jeffrey Epstein, che stanno scuotendo la politica americana

• Una gruppo di 50 studenti degli oltre 300 rapiti in Nigeria in una scuola cattolica, è riuscito a fuggire dal commando che li aveva sequestrati

• Ornella Vanoni è stata salutata con un rito funebre accompagnato da alcune delle sue canzoni più famose, L’Appuntamento e Ma mi

• Nel torinese una donna di 38 anni ha partorito una bambina e l’ha gettata nel water. La piccola è stata soccorsa e salvata

• I bambini cresciuti nei boschi dell’Abruzzo, stando alle dichiarazioni del ministero dell’Istruzione, erano in regola con gli obblighi scolastici

• A Roma una coppia di giovani sui 20 anni è stata rapinata in un parco: dopo la razzia la ragazza è stata violentata da uno dei banditi

• Dieci anni di pena sono stati inflitti a un capo ultras del Milan e a uno dell’Inter

• Gravi disagi, soprattutto nei trasporti, saranno possibili venerdì a causa dello sciopero indetto dai Cobas

• I progetti di Credit Agricol su Bpm potrebbero trovare ostacoli nella normativa europea e nel precedente costituito da Unicredit

• La Procura di Milano ha messo sotto inchiesta il colosso Amazon: il sospetto è che sia stata importata merce di contrabbando dalla Cina

• È stato ritirato dal mercato un orsetto di peluche animato dall’intelligenza artificiale: dava consigli anche di ordine sessuale ai bambini che lo maneggiavano

• Una donna thailandese di 65 anni, data per morta, ha bussato dalla bara ed è stata tirata fuori

• Il presidente del Senato La Russa è tornato sul caso Garofani chiedendo le dimissioni del funzionario del Quirinale. Poi però ha ridimensionato le sue affermazioni

• In Cisgiordania l’esercito israeliano ha ucciso un uomo accusato di terrorismo che si nascondeva a Nablus. Intanto a Gaza è iniziato un festival di cinema per bambini

• In Colombia 17 ragazzini sono stati liberati dopo essere finiti nella mani di una setta ultraortodossa ebraica

• Due giovani texani progettavano di assaltare una piccola isola caraibica, uccidere tutti gli uomini e rendere schiave le donne: la polizia li ha arrestati

• I sovranisti svizzeri contestano gli accordi tra la Confederazione e l’Europa: un loro capo ha infilzato il trattato di cooperazione con un’alabarda

• In Uk Zack Polanski, leader dei Verdi e astro nascente della scena londinese, nei sondaggi ha raggiunto il 17 per cento, quasi quanto il premier laburista Starmer

• La pubblica accusa ha chiesto che non vengano concessi i domiciliari ai due giovani di 18 anni che, assieme a tre minori, hanno accoltellato uno studente della Bocconi riducendolo in fin di vita

• Due giovani sostenitori dell’Ascoli under 15 sono stati aggrediti da un tifoso della Sambenedettese

• A Milano un ucraino di 19 anni, dopo aver subito il furto del cellulare, ha acciuffato il ladro e lo ha picchiato fin quasi a ucciderlo

• In Serie A il Torino sconfitto in casa dal Como 1-5 è stato contestato dai tifosi. Nell’altro posticipo Sassuolo e Pisa hanno pareggiato 2-2

• La Coppa Davis ha registrato un record di spettatori in tv (oltre 3 milioni e 600 mila) e di presenze agli incontri a Bologna

• Un raro disegno di Michelangelo per la Cappella Sistina andrà all’asta a New York a marzo 2026

• Sono morti il cantante reggae Jimmy Cliff (81 anni), lo stilista irlandese Paul Costelloe (80), l’attore indiano Dharmendra (89), l’attore tedesco Udo Kier (81)





Titoli

Corriere della Sera: Regionali, voto senza scosse

la Repubblica: Regionali, avviso a Meloni

La Stampa: Le regionali spaventano Meloni

Il Sole 24 Ore: Wall Street ancora in rally (+2,8%)

Avvenire: Il non-voto dei disillusi

Il Messaggero: Il Veneto al centrodestra / Campania e Puglia a sinistra

Il Giornale: La sinistra s’inventa la spallata

Leggo: Donne, l’incubo è in casa

Qn: Campo largo, successo al Sud / Il Veneto resta al centrodestra

Il Fatto: Chi non salta/ vince / le elezioni

Libero: La foglietta di Fico della sinistra

La Verità: La Russa riapre il caso Quirinale

Il Mattino: Campania, Fico governatore

il Quotidiano del Sud: Astenuti maggioranza assoluta

il manifesto: Questione / meridionale

Domani: Regionali, Meloni non balla più / Vince il campo largo, bene la Lega



