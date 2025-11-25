Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
25/11/2025 16:41:00

A Calatafimi Segesta torna l’EcoArt Festival

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-11-2025/1764085388-0-a-calatafimi-segesta-torna-l-ecoart-festival.jpg

Il Comune di Calatafimi Segesta, in collaborazione con il Parco Archeologico di Segesta, lancia la terza edizione dell’EcoArt Festival Calatafimi–Segesta, in programma  fino al 28 novembre, con un ricco calendario di iniziative dedicate al riciclo creativo e alla sensibilizzazione ambientale. 

L’evento unisce arte, laboratori e momenti di confronto nel cuore storico della città. Il tema scelto per il 2025, “Vestire il Futuro: Il Riuso Creativo nel Cuore della Storia”, invita artiste e artisti a trasformare indumenti usati e materiali di scarto in opere d’arte, restituendo nuova vita a ciò che altrimenti sarebbe destinato allo smaltimento. Obiettivo: promuovere un nuovo modo di guardare agli oggetti e incoraggiare pratiche sostenibili nella comunità. 

L’inaugurazione ufficiale del festival si terrà mercoledì 26 novembre alle 17 presso la Sala convegni della Biblioteca comunale in Piazza Plebiscito 6, dove sarà presentata anche la performance “Metamorfosi”, firmata da Marilena Sciortino e Miriam Mazara. La cerimonia conclusiva è prevista nello stesso luogo il 28 novembre alle 10. La manifestazione prevede, inoltre, laboratori creativi aperti al pubblico e rivolti in particolare ai giovani, che potranno sperimentare tecniche di riuso e riciclo nei giorni 25, 26 e 27 novembre, dalle 9.30 alle 11.30, tra il Centro del Riuso in contrada Affacciatura e la Biblioteca comunale. Qui i partecipanti saranno guidati dagli artisti del festival nella realizzazione di piccole opere nate da materiali recuperati.



Cultura | 2025-11-25 16:41:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-11-2025/1764085388-0-a-calatafimi-segesta-torna-l-ecoart-festival.jpg

A Calatafimi Segesta torna l’EcoArt Festival

Il Comune di Calatafimi Segesta, in collaborazione con il Parco Archeologico di Segesta, lancia la terza edizione dell’EcoArt Festival Calatafimi–Segesta, in programma  fino al 28 novembre, con un ricco calendario di iniziative...







Native | 25/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-11-2025/1764065802-0-giulio-bellan-cosi-gli-imprenditori-si-mettono-al-sicuro-con-le-holding.jpg

Giulio Bellan: così gli imprenditori si mettono al sicuro con le...

Native | 24/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-11-2025/1763733016-0-il-black-friday-di-katia-store-apre-la-stagione-dei-regali-e-dello-shopping-di-festa.gif

Il Black Friday di Katia Store apre la stagione dei regali e dello...

Native | 23/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-11-2025/1763652659-0-la-gestione-dei-cavi-5-trucchi-per-una-postazione-ordinata-e-senza-ingombri.jpg

La gestione dei cavi: 5 trucchi per una postazione ordinata e senza...