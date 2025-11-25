A Calatafimi Segesta torna l’EcoArt Festival

25/11/2025 16:41:00

Il Comune di Calatafimi Segesta, in collaborazione con il Parco Archeologico di Segesta, lancia la terza edizione dell’EcoArt Festival Calatafimi–Segesta, in programma fino al 28 novembre, con un ricco calendario di iniziative dedicate al riciclo creativo e alla sensibilizzazione ambientale.

L’evento unisce arte, laboratori e momenti di confronto nel cuore storico della città. Il tema scelto per il 2025, “Vestire il Futuro: Il Riuso Creativo nel Cuore della Storia”, invita artiste e artisti a trasformare indumenti usati e materiali di scarto in opere d’arte, restituendo nuova vita a ciò che altrimenti sarebbe destinato allo smaltimento. Obiettivo: promuovere un nuovo modo di guardare agli oggetti e incoraggiare pratiche sostenibili nella comunità.

L’inaugurazione ufficiale del festival si terrà mercoledì 26 novembre alle 17 presso la Sala convegni della Biblioteca comunale in Piazza Plebiscito 6, dove sarà presentata anche la performance “Metamorfosi”, firmata da Marilena Sciortino e Miriam Mazara. La cerimonia conclusiva è prevista nello stesso luogo il 28 novembre alle 10. La manifestazione prevede, inoltre, laboratori creativi aperti al pubblico e rivolti in particolare ai giovani, che potranno sperimentare tecniche di riuso e riciclo nei giorni 25, 26 e 27 novembre, dalle 9.30 alle 11.30, tra il Centro del Riuso in contrada Affacciatura e la Biblioteca comunale. Qui i partecipanti saranno guidati dagli artisti del festival nella realizzazione di piccole opere nate da materiali recuperati.



