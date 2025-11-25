Il salvataggio del peschereccio mazarese: l'elogio di Quinci all'equipaggio del "Boccia"

25/11/2025 15:59:00

Il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani, Salvatore Quinci, interviene sul salvataggio in mare del peschereccio “Boccia V.M.”, avvenuto nelle acque al largo della città, sottolineando il valore umano e professionale della marineria mazarese.

Quinci ricorda come «le leggi del mare siano una garanzia di assoluta solidarietà e condivisione», e come il soccorso rappresenti un principio irrinunciabile per chi vive quotidianamente il mare. L’intervento dell’equipaggio del peschereccio “Regina”, che ha recuperato e messo in sicurezza il “Boccia V.M.” in difficoltà per un guasto tecnico, ne sarebbe l’ennesima conferma.

Secondo il Presidente, la pronta richiesta di aiuto del “Boccia V.M.” ha permesso al “Regina” di intervenire tempestivamente, avviare le manovre di recupero ed evitare che l’imbarcazione finisse in una pericolosa deriva.

Quinci riferisce inoltre di aver incontrato personalmente i due equipaggi per verificare le loro condizioni: «Ho letto nei loro occhi la stanchezza dello scampato pericolo, ma anche l’orgoglio di una fratellanza che affonda le radici nella storia della nostra marineria», dichiara.

Il Presidente conclude ricordando l’importanza strategica del comparto marittimo per l’intero territorio trapanese, sottolineando come esso necessiti di una maggiore attenzione da parte di tutti i livelli istituzionali chiamati a sostenerne la crescita.



