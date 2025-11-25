All’82° Centro Sar di Trapani il premio “Dona Maiora”

25/11/2025 09:30:00

Giovedì 20 novembre l’82° Centro SAR (Search and Rescue) dell’Aeronautica Militare, di stanza sulla base aerea “Luigi Bassi” di Trapani, è stato insignito del premio “Dona Maiora” dalla sezione UNUCI (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia) di Agrigento. La cerimonia si è svolta nell’auditorium dell’Istituto scolastico “Nicolò Gallo”, alla presenza di numerose autorità civili e militari.

Il riconoscimento, istituito nel 2022 e giunto alla quarta edizione, viene assegnato ogni anno a personale delle Forze Armate e dei Corpi dello Stato che si sono distinti per atti di particolare valore, coraggio e dedizione. L’onorificenza consiste in una medaglia d’argento e trae il nome dalle ricompense militari dell’Antica Roma dedicate ai soldati più meritevoli.

Per l’edizione 2025, la sezione UNUCI di Agrigento ha deciso di conferire all’82° Centro SAR una Targa Premio Speciale, come riconoscimento per la costante attività svolta dal Reparto in favore della popolazione civile: decine di interventi di soccorso, missioni complesse, attività in condizioni meteo avverse e operazioni ad alto impatto sul territorio. A ritirare il premio è stato il comandante del Centro, Tenente Colonnello pilota Nicolò Nicolosi, che ha dedicato l’onorificenza all’intero Reparto, sottolineando l’impegno quotidiano degli equipaggi, dei tecnici e del personale di supporto.

L’82° Centro SAR dipende dal 15° Stormo di Cervia, che garantisce 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, la ricerca e il soccorso di equipaggi in difficoltà, e concorre a missioni di pubblica utilità: dalla ricerca di dispersi in mare o in montagna ai trasporti sanitari d’urgenza, fino al soccorso di traumatizzati gravi.

Dal 2018 il 15° Stormo ha acquisito anche la capacità AIB — Antincendio Boschivo, operando con elicotteri e personale altamente specializzato nella prevenzione e nella lotta agli incendi su tutto il territorio nazionale.

Oltre al Centro di Trapani, dal 15° Stormo dipendono anche:

l’80° Centro SAR di Decimomannu (Cagliari),

l’83° Gruppo SAR di Cervia (Ravenna),

l’84° Centro SAR di Gioia del Colle (Bari),

l’85° Centro SAR di Pratica di Mare (Roma).

Un dispositivo distribuito in modo capillare su tutto il territorio italiano e impegnato ogni giorno in attività fondamentali per la sicurezza e il soccorso alla popolazione.



