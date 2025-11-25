Sicurezza stradale: al via gli incontri di sensibilizzazione nelle scuole superiori

25/11/2025 12:05:00

Parte il 28 novembre 2025, dall’ITT Calvino–Amico di Trapani, il ciclo di incontri di sensibilizzazione al rispetto del Codice della Strada promosso dalla Prefettura di Trapani, in collaborazione con il Libero Consorzio dei Comuni, l’Ufficio scolastico provinciale, Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Stradale e ANAS.

L’iniziativa è rivolta alle scuole secondarie di secondo grado della provincia e mira a rafforzare nelle studentesse e negli studenti la consapevolezza dell’importanza delle norme stradali e dei comportamenti corretti e sicuri alla guida o come utenti della strada.

Sei incontri in tutta la provincia

Per l’anno scolastico 2025/2026, il progetto prevede sei incontri formativi, tenuti da esperti delle Forze dell’Ordine e da tecnici specializzati. Le scuole coinvolte sono:

Calvino–Amico , Trapani

, Trapani Sciascia e Bufalino , Erice

, Erice Ruggieri , Marsala

, Marsala Ferrara , Mazara del Vallo

, Mazara del Vallo Ferrigno–Accardi–Titone , Castelvetrano

, Castelvetrano Caruso, Alcamo

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 28 novembre 2025 alle ore 9.00, presso la sede dell’ITT Amico in via Salemi 49, Trapani.

Un format interattivo e partecipato

Gli incontri saranno caratterizzati da: presentazioni interattive; coinvolgimento diretto degli studenti, utilizzo di materiali informativi dedicati; diffusione dei contenuti anche tramite la Consulta provinciale degli studenti.

L’obiettivo è quello di creare un ambiente di apprendimento partecipativo, basato sul confronto tra giovani, istituzioni e Forze dell’Ordine, per una maggiore cultura della legalità e della sicurezza stradale.



