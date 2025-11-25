Trapani Servizi, risolta la vertenza: 16 lavoratori passano a Formula Ambiente, scongiu...

25/11/2025 21:26:00

Si è conclusa positivamente la lunga e complessa vertenza riguardante 17 lavoratori della Trapani Servizi S.p.A., da tempo in distacco presso la ditta Formula Ambiente, attuale gestore del servizio di Raccolta Differenziata (RD) per il Comune di Trapani. Dalle procedure avviate nelle scorse settimane, ben 16 dei 17 lavoratori hanno formalizzato il transito alla Società Formula Ambiente S.p.A., assicurando la continuità del loro rapporto di lavoro anche per il futuro.

L'accordo, salutato con soddisfazione dall'Amministratore Unico, Ing. Accardo, e dal Presidente (Sindaco) Tranchida, pone fine a una situazione che aveva rischiato di sfociare nel licenziamento per esubero.

Il rischio licenziamento e la strumentalizzazione politica

La vicenda era nata dal rifiuto iniziale di 17 lavoratori di accogliere l’accordo unanime tra le parti sociali per il definitivo passaggio al gestore privato. La necessità del trasferimento era dettata dal fatto che Trapani Servizi, dal 2018, si occupa esclusivamente del trattamento dei rifiuti e non più del servizio di raccolta, non potendo quindi garantire la tutela occupazionale per quei dipendenti impiegati in funzioni non più di sua competenza.

Secondo la nota congiunta, l’iniziale mancato accoglimento dell'accordo aveva messo i lavoratori "inevitabilmente incontro al licenziamento dalla partecipata comunale per esubero". La situazione era stata, inoltre, "maldestramente strumentalizzata in sede politica, esasperando gli animi degli stessi lavoratori, minandone di fatto la tutela occupazionale prospettata e condivisa".

Garanzia occupazionale e ringraziamenti

Il passaggio alla ditta gestore (Formula Ambiente) è una procedura prevista per legge e garantisce il futuro e la salvaguardia occupazionale dei lavoratori anche nel caso in cui subentri un diverso gestore appaltatore del servizio. La conclusione, definita dalle parti "ancora in tempo utile", assicura dunque la stabilità del percorso professionale per i 16 dipendenti.

Per quanto riguarda l'unico lavoratore non transitato, la sua posizione è attualmente tutelata: risulta in degenza di lunga durata e la sua situazione "resta tutelata nel rispetto delle norme vigenti e delle competenti prerogative contrattuali".

La Trapani Servizi ha espresso "formale ringraziamento" all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Trapani per l’apertura del tavolo tecnico e a tutte le Istituzioni che hanno accompagnato il procedimento con costante attenzione e collaborazione.

L'Azienda e l'Amministrazione hanno rivolto ai lavoratori l'auspicio di un percorso professionale proficuo e stabile presso la nuova realtà aziendale.




