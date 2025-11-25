Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport
25/11/2025 16:30:00

La Trapani Scherma alla prima prova Nazionale Cadetti di Roma serie A Under 17

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-11-2025/la-trapani-scherma-alla-prima-prova-nazionale-cadetti-di-roma-serie-a-under-17-450.jpg

La Trapani Scherma ha disputato la prestigiosa 1^ prova Nazionale Cadetti, a Roma con un weekend di stoccate, emozioni e crescita per la squadra. In un contesto di altissimo livello, che ha visto sfidarsi le migliori lame d'Italia nelle specialità di Fioretto e Spada, i giovani atleti trapanesi hanno dimostrato di avere il carattere e la tecnica per competere su palcoscenici importanti. Sotto la guida esperta del Maestro Enzo Morghese e con il prezioso supporto dell'aiuto istruttrice Vittoria Fontana, la delegazione granata ha affrontato ogni assalto con determinazione. Il lavoro dello staff tecnico a bordo pedana è stato cruciale, non solo per la gestione tattica, ma anche per sostenere i ragazzi nei momenti di massima tensione agonistica. A difendere i colori di Trapani sono scesi in pedana Vincenzo Fogliana, Francesco Parisi, Sofia Di Vittorio e Aurora Gentile. Ognuno di loro ha onorato l'impegno, portando a casa un bagaglio di esperienza fondamentale per il loro percorso di crescita. Le stoccate sono state vincenti e i risultati sul campo raccontano di una squadra viva e combattiva. Sofia Di Vittorio si è distinta con una prova di grande solidità tecnica e mentale. Ha saputo imporre il proprio ritmo, ottenendo due vittorie nette e significative: un perentorio 5 a 1 contro l'atleta del Circolo Scherma Mestre e un impeccabile 15 a 0 contro l'avversaria del Circolo Schermistico Sassarese, risultato che testimonia una gestione perfetta dell'assalto. Applausi anche per Francesco Parisi, protagonista di assalti intensi e vibranti. Parisi ha mostrato grande freddezza nei momenti decisivi, strappando una vittoria al cardiopalma per 5 a 4 contro un atleta della Comense Scherma e confermandosi con un solido 5 a 2 contro un rappresentante del Sassari. Anche Vincenzo Fogliana e Aurora Gentile hanno dato prova di grande tenacia, affrontando avversari di alto profilo e accumulando preziosi minuti di gara che saranno il carburante per i futuri allenamenti in sala.  Si torna da Roma con la consapevolezza di essere sulla strada giusta. Il Maestro Morghese, lo staff e gli atleti sono già pronti a tornare al lavoro, forti del sostegno di una comunità che tifa per loro. Queste le parole di Morghese: -Questi risultati sono il frutto del talento e del lavoro quotidiano, ma sono resi possibili anche grazie al sostegno di partner che credono nei valori dello sport e investono nel futuro dei giovani del nostro territorio. 









Native | 25/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-11-2025/1764065802-0-giulio-bellan-cosi-gli-imprenditori-si-mettono-al-sicuro-con-le-holding.jpg

Giulio Bellan: così gli imprenditori si mettono al sicuro con le...

Native | 24/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-11-2025/1763733016-0-il-black-friday-di-katia-store-apre-la-stagione-dei-regali-e-dello-shopping-di-festa.gif

Il Black Friday di Katia Store apre la stagione dei regali e dello...

Native | 23/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-11-2025/1763652659-0-la-gestione-dei-cavi-5-trucchi-per-una-postazione-ordinata-e-senza-ingombri.jpg

La gestione dei cavi: 5 trucchi per una postazione ordinata e senza...