La Trapani Scherma alla prima prova Nazionale Cadetti di Roma serie A Under 17

25/11/2025 16:30:00

La Trapani Scherma ha disputato la prestigiosa 1^ prova Nazionale Cadetti, a Roma con un weekend di stoccate, emozioni e crescita per la squadra. In un contesto di altissimo livello, che ha visto sfidarsi le migliori lame d'Italia nelle specialità di Fioretto e Spada, i giovani atleti trapanesi hanno dimostrato di avere il carattere e la tecnica per competere su palcoscenici importanti. Sotto la guida esperta del Maestro Enzo Morghese e con il prezioso supporto dell'aiuto istruttrice Vittoria Fontana, la delegazione granata ha affrontato ogni assalto con determinazione. Il lavoro dello staff tecnico a bordo pedana è stato cruciale, non solo per la gestione tattica, ma anche per sostenere i ragazzi nei momenti di massima tensione agonistica. A difendere i colori di Trapani sono scesi in pedana Vincenzo Fogliana, Francesco Parisi, Sofia Di Vittorio e Aurora Gentile. Ognuno di loro ha onorato l'impegno, portando a casa un bagaglio di esperienza fondamentale per il loro percorso di crescita. Le stoccate sono state vincenti e i risultati sul campo raccontano di una squadra viva e combattiva. Sofia Di Vittorio si è distinta con una prova di grande solidità tecnica e mentale. Ha saputo imporre il proprio ritmo, ottenendo due vittorie nette e significative: un perentorio 5 a 1 contro l'atleta del Circolo Scherma Mestre e un impeccabile 15 a 0 contro l'avversaria del Circolo Schermistico Sassarese, risultato che testimonia una gestione perfetta dell'assalto. Applausi anche per Francesco Parisi, protagonista di assalti intensi e vibranti. Parisi ha mostrato grande freddezza nei momenti decisivi, strappando una vittoria al cardiopalma per 5 a 4 contro un atleta della Comense Scherma e confermandosi con un solido 5 a 2 contro un rappresentante del Sassari. Anche Vincenzo Fogliana e Aurora Gentile hanno dato prova di grande tenacia, affrontando avversari di alto profilo e accumulando preziosi minuti di gara che saranno il carburante per i futuri allenamenti in sala. Si torna da Roma con la consapevolezza di essere sulla strada giusta. Il Maestro Morghese, lo staff e gli atleti sono già pronti a tornare al lavoro, forti del sostegno di una comunità che tifa per loro. Queste le parole di Morghese: -Questi risultati sono il frutto del talento e del lavoro quotidiano, ma sono resi possibili anche grazie al sostegno di partner che credono nei valori dello sport e investono nel futuro dei giovani del nostro territorio.



