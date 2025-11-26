Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Agroalimentare
26/11/2025 13:08:00

Le olive Nocellara del Belice raccontate da un nuovo documentario di Francesco Elia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-11-2025/le-olive-nocellara-del-belice-raccontate-da-un-nuovo-documentario-di-francesco-elia-450.jpg

Dopo il video dedicato all’olio extravergine della Valle del Belice, pubblicato nei giorni scorsi, il videomaker Francesco Elia torna con un nuovo documentario girato nelle campagne di Castelvetrano. Questa volta il racconto è dedicato a un altro simbolo della nostra identità agricola: le olive da mensa Nocellara del Belice e alla tradizionale preparazione delle olive schiacciate.

Il progetto, precisa Elia, è totalmente non commerciale: “È solo un modo per offrire un omaggio sincero alla nostra terra, mostrando il lavoro di chi la custodisce ogni giorno”.

Il video documenta passo dopo passo la lavorazione delle Nocellara: dalla raccolta alla selezione, dalla schiacciatura alle fasi che portano alla loro trasformazione in uno dei prodotti più caratteristici del territorio. Un racconto visivo semplice, rispettoso e curato, che completa idealmente il quadro iniziato con il documentario sull’olio.

“È un piccolo contributo per far conoscere il valore della nostra identità agricola anche a chi vive lontano”, scrive Elia.

 









Native | 26/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-11-2025/1764063949-0-rmc-101-cresce-ancora-secondo-l-indagine-audiradio-2025-resta-la-radio-piu-ascoltata.png

RMC 101 cresce ancora: secondo l’indagine Audiradio 2025 resta la...

Native | 25/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-11-2025/1764065802-0-giulio-bellan-cosi-gli-imprenditori-si-mettono-al-sicuro-con-le-holding.jpg

Giulio Bellan: così gli imprenditori si mettono al sicuro con le...

Native | 24/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-11-2025/1763733016-0-il-black-friday-di-katia-store-apre-la-stagione-dei-regali-e-dello-shopping-di-festa.gif

Il Black Friday di Katia Store apre la stagione dei regali e dello...