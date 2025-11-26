Le olive Nocellara del Belice raccontate da un nuovo documentario di Francesco Elia

Il progetto, precisa Elia, è totalmente non commerciale: “È solo un modo per offrire un omaggio sincero alla nostra terra, mostrando il lavoro di chi la custodisce ogni giorno”.
Il video documenta passo dopo passo la lavorazione delle Nocellara: dalla raccolta alla selezione, dalla schiacciatura alle fasi che portano alla loro trasformazione in uno dei prodotti più caratteristici del territorio. Un racconto visivo semplice, rispettoso e curato, che completa idealmente il quadro iniziato con il documentario sull’olio.
“È un piccolo contributo per far conoscere il valore della nostra identità agricola anche a chi vive lontano”, scrive Elia.
Va in onda oggi, martedì 25 novembre alle 22.10 su Rai Storia, in prima visione, la puntata di “Che magnifica impresa – Italia in bottiglia” che ha tra i protagonisti José Rallo, anima di Donnafugata e figura di...
In un territorio come il Trapanese, dove molte imprese sono a conduzione familiare, il legame tra l’azienda e il patrimonio personale dell’imprenditore è spesso molto stretto.
È il caso di Salvatore R.,...
Nonostante le piogge abbondanti degli ultimi giorni, alla Diga Trinità si ripete ancora una volta la stessa, identica scena: l’acqua in eccesso viene fatta defluire verso il mare. Un paradosso drammatico per un territorio agricolo che...
Dal 24 al 30 novembre 2025 Katia Store inaugura il suo Black Friday con saldi fino al 40% su tutte le categorie uomo e donna: abbigliamento, calzature, borse, accessori e profumeria. Una settimana che anticipa il clima delle...