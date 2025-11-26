Sezioni
Antimafia
26/11/2025 12:07:00

Marsala: presentato Palermo Requiem, il libro "necessario" di Gery Palazzotto

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-11-2025/1764155630-0-marsala-presentato-palermo-requiem-il-libro-necessario-di-gery-palazzotto.png

È stato presentato sabato a Marsala Palermo Requiem, il nuovo libro del giornalista e scrittore Gery Palazzotto. L’autore ha spiegato che il racconto nasce da una vicenda personale: “È anche una mia storia – ha detto – nasce dalla morte di due miei amici avvenuta molti anni fa. Dopo essere finita in un cassetto l’ho ripresa, prima come podcast, poi un editore mi ha chiesto di trasformarla in un libro per raccontare un pezzo di quella Palermo”.

 

Il libro ripercorre gli anni ’80 e ’90, segnati da depistaggi e vicende ancora oscure: dalla morte dell’agente segreto Emanuele Piazza, al fallito attentato all’Addaura contro Falcone, fino al ritorno armato in Sicilia del pentito Contorno e alle lettere del “corvo” che misero in crisi la Procura di Palermo.
“Una ferita di allora – ha aggiunto Palazzotto – che serve anche per capire l’Italia di oggi”.

 

A dialogare con l’autore c’erano Valerio Vartolo e il direttore di Tp24 Giacomo Di Girolamo. Vartolo ha definito il libro “necessario”, spiegando che “con una scrittura straordinariamente pop mette insieme alcuni dei misteri più dolorosi della nostra terra, dalla storia di Emanuele Piazza fino al grande depistaggio di Via D’Amelio”.

Secondo Vartolo, Palermo Requiem “ricostruisce un intreccio tra mafia, Stato e poteri forti senza mai scivolare nel complottismo”.

 

 









