Buongiorno24 del 26 Novembre: centrali della droga a Marsala, Antonini annuncia tagli

A Marsala la Direzione distrettuale antimafia ricostruisce una mappa del narcotraffico fatta di pescherie trasformate in centrali dello spaccio, appartamenti-bunker videosorvegliati, un allevatore settantenne con cocaina e armi nascoste tra gli arbusti, e una rete di giovanissimi pusher.

Ieri la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza cautelare per 27 persone: 16 in carcere e 11 ai domiciliari.

Secondo gli inquirenti non c’era un’unica organizzazione, ma tre gruppi distinti, ognuno con un ruolo nella “catena di montaggio” della cocaina, dall’approvvigionamento fino allo smercio al dettaglio nelle piazze di spaccio di Marsala, Trapani e Mazara.

Impegnati 200 agenti, unità cinofile e reparti prevenzione crimine.

Valerio Antonini torna a parlare dopo giorni di silenzio. In una lunga diretta social attacca tifosi, giornalisti, istituzioni e la città di Trapani.

Poi l’annuncio che pesa sul futuro sportivo locale: una “rivisitazione completa dei costi” per Trapani Calcio e Trapani Shark. Le società saranno ridimensionate, con budget più bassi e un nuovo assetto.

Emergenza idrica sempre più complessa in provincia di Trapani. A Poggioreale e Santa Ninfa la portata è stata dimezzata, a Partanna molte aree sono servite solo da autobotti.

Le recenti piogge hanno portato nell’invaso Garcia appena 150 mila metri cubi d’acqua, un apporto insufficiente a cambiare il quadro.

Il presidente della Regione, Renato Schifani, rassicura: «I cittadini non rimarranno senz’acqua». E annuncia il via libera al fondo di rotazione per i debiti verso Siciliacque.

Mazara del Vallo chiede un encomio ufficiale per l’equipaggio del motopesca Regina, intervenuto nei giorni scorsi per soccorrere il peschereccio Boccia V.M., alla deriva a ponente di Marettimo. La proposta è stata avanzata dall’esponente di Fratelli d’Italia Dario Scaletta al Ministro Musumeci e ad altre autorità nazionali ed europee.

A Trapani entra nella fase operativa la legge regionale contro le dipendenze: dal primo dicembre sarà attiva l’unità mobile dell’Asp, una delle misure previste dal piano anticrack.

All’aeroporto di Trapani Birgi si apre una nuova stagione di lavori: in corso interventi di restyling che riguardano diverse aree dello scalo.

Sul fronte politico, in Assemblea regionale siciliana le opposizioni presentano la mozione di sfiducia a Renato Schifani: sarà discussa martedì 2 dicembre. Ventitré le firme depositate da M5S, Pd e Controcorrente.

A Castelvetrano, un uomo è stato condannato a quattro anni per violenze e sequestro di persona nei confronti della moglie.

