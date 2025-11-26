Trapani, intensificati i controlli contro i furti di olive: tre arresti e quattro denunce

26/11/2025 11:16:00

Con l’arrivo della stagione della raccolta, torna puntuale il fenomeno dei furti di olive nelle campagne trapanesi. Per questo motivo il Comando Provinciale dei Carabinieri ha intensificato i servizi di pattugliamento nelle aree agricole, concentrandosi in particolare sulle zone più esposte. Le verifiche hanno portato nelle ultime ore a tre arresti e quattro denunce.

A Misiliscemi, in contrada Ballottella, i Carabinieri della Stazione di Borgo Annunziata hanno individuato i presunti responsabili del furto di oltre sei quintali di olive, denunciando quattro uomini di 35, 52, 53 e 69 anni. L’attività investigativa ha permesso di ricostruire il loro coinvolgimento e di deferirli all’autorità giudiziaria.

A Valderice, nella notte, i militari della Stazione locale hanno invece sorpreso tre persone – un giovane di 22 anni e due donne di 28 e 19 – mentre stavano rubando olive in un terreno di contrada Fico. La refurtiva, già raccolta e pari a oltre un quintale, è stata immediatamente restituita al proprietario del fondo.

Dopo l’udienza di convalida, il giudice non ha disposto alcuna misura cautelare per le due donne, mentre per il 22enne è scattato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’Arma ricorda che i controlli proseguiranno per tutto il periodo della raccolta, in un momento particolarmente delicato per gli agricoltori della provincia.



