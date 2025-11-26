Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
26/11/2025 11:16:00

Trapani, intensificati i controlli contro i furti di olive: tre arresti e quattro denunce

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-11-2025/1764153024-0-trapani-intensificati-i-controlli-contro-i-furti-di-olive-tre-arresti-e-quattro-denunce.jpg

Con l’arrivo della stagione della raccolta, torna puntuale il fenomeno dei furti di olive nelle campagne trapanesi. Per questo motivo il Comando Provinciale dei Carabinieri ha intensificato i servizi di pattugliamento nelle aree agricole, concentrandosi in particolare sulle zone più esposte. Le verifiche hanno portato nelle ultime ore a tre arresti e quattro denunce.

A Misiliscemi, in contrada Ballottella, i Carabinieri della Stazione di Borgo Annunziata hanno individuato i presunti responsabili del furto di oltre sei quintali di olive, denunciando quattro uomini di 35, 52, 53 e 69 anni. L’attività investigativa ha permesso di ricostruire il loro coinvolgimento e di deferirli all’autorità giudiziaria.

A Valderice, nella notte, i militari della Stazione locale hanno invece sorpreso tre persone – un giovane di 22 anni e due donne di 28 e 19 – mentre stavano rubando olive in un terreno di contrada Fico. La refurtiva, già raccolta e pari a oltre un quintale, è stata immediatamente restituita al proprietario del fondo.

Dopo l’udienza di convalida, il giudice non ha disposto alcuna misura cautelare per le due donne, mentre per il 22enne è scattato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’Arma ricorda che i controlli proseguiranno per tutto il periodo della raccolta, in un momento particolarmente delicato per gli agricoltori della provincia.









Native | 26/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-11-2025/1764063949-0-rmc-101-cresce-ancora-secondo-l-indagine-audiradio-2025-resta-la-radio-piu-ascoltata.png

RMC 101 cresce ancora: secondo l’indagine Audiradio 2025 resta la...

Native | 25/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-11-2025/1764065802-0-giulio-bellan-cosi-gli-imprenditori-si-mettono-al-sicuro-con-le-holding.jpg

Giulio Bellan: così gli imprenditori si mettono al sicuro con le...

Native | 24/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-11-2025/1763733016-0-il-black-friday-di-katia-store-apre-la-stagione-dei-regali-e-dello-shopping-di-festa.gif

Il Black Friday di Katia Store apre la stagione dei regali e dello...