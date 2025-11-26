Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
26/11/2025 11:50:00

A Trapani, Bolzoni presenta "Immortali"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-11-2025/1764153953-0-a-trapani-bolzoni-presenta-immortali.jpg

 Domani, 27 novembre alle 18, presso la Biblioteca Fardelliana di Trapani, il giornalista e scrittore Attilio Bolzoni presenterà il suo nuovo libro “Immortali”, edito da Fuoriscena. L’evento è organizzato dall’Associazione Antiracket e Antiusura della città, con la partecipazione di Gabriele Paci (Procuratore della Repubblica di Trapani). Modererà il giornalista di Tp24, Egidio Morici.

 

“Immortali” è un’indagine lucida e coraggiosa sulla metamorfosi della mafia in Italia. Bolzoni, con il suo stile diretto e documentato, racconta un Paese che sembra aver rimosso la memoria: dalle stragi di mafia degli anni ’90 all’illusione della vittoria dello Stato, fino alla rinascita silenziosa e mimetica di un nuovo potere criminale.

 

In Italia c’è sempre più mafia e ci sono sempre meno mafiosi. Dalle stragi sono passati oltre trent’anni e la Sicilia oggi si mostra felice, esotica, come un’isola da cartolina. Palermo è tornata Palermo: lontana, silenziosa, seducente, con tutti i suoi piaceri e i suoi misteri. Non si spara più e ci dicono che lo Stato ha vinto. Catturati uno dopo l’altro i boss più importanti, sono rimasti liberi, spesso incensurati, solo coloro i quali li hanno sempre appoggiati dall’esterno. Questa rete, composta innanzitutto da imprenditori, poi da commercialisti, avvocati, notai, da amministratori locali e alti burocrati, da broker, negoziatori, da esperti del lavaggio del denaro o di architetture finanziarie per nasconderlo, rappresenta la borghesia mafiosa. È quella che comanda oggi in Sicilia. I mafiosi hanno un nome e un cognome, un volto, un indirizzo, un gruppo sanguigno, una scheda segnaletica, condanne e obblighi di legge.

 

La borghesia mafiosa al contrario è un’entità eterea, impalpabile, ignota: non lascia mai impronte. Ogni epoca ha la sua mafia e anche quella in cui viviamo ne ha una: è «la mafia degli incensurati». Attilio Bolzoni racconta un’Italia che, ancora una volta, ha perso la memoria, e ripercorrendo gli ultimi dieci anni, ci scaraventa in un passato che credevamo chiuso per sempre, con la giustizia e l’antimafia che sembrano tornate ai tempi prima del Maxiprocesso e di Giovanni Falcone. Nascosta dietro ai tamburi di guerra che minacciano l’Europa e il mondo, coperta dalla distrazione ormai pervasiva sui media, secondo i quali non fa notizia, se non quando scattano arresti di personaggi che ormai vivono da emarginati nella trama reale del potere criminale, la mafia si è ripresa il potere. È più che mai necessario un nuovo racconto per smascherarla.

 

Chi è Attilio Bolzoni

Giornalista d’inchiesta tra i più noti in Italia, Bolzoni ha cominciato la sua carriera a «L’Ora» di Palermo e per quarant’anni è stato inviato speciale de «la Repubblica». Oggi scrive per «Domani». Con Giuseppe D’Avanzo ha firmato titoli fondamentali come Il capo dei capi e La giustizia è Cosa Nostra. Ha scritto numerosi saggi e testi teatrali, è sceneggiatore e regista. Il suo lavoro è stato premiato con i più importanti riconoscimenti del giornalismo italiano, tra cui il Premiolino, il Premio Lucchetta e il Premio È Giornalismo e il Premio Giuseppe Fava.



Cultura | 2025-11-25 16:41:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-11-2025/a-calatafimi-segesta-torna-l-ecoart-festival-250.jpg

A Calatafimi Segesta torna l’EcoArt Festival

Il Comune di Calatafimi Segesta, in collaborazione con il Parco Archeologico di Segesta, lancia la terza edizione dell’EcoArt Festival Calatafimi–Segesta, in programma  fino al 28 novembre, con un ricco calendario di iniziative...

Cultura | 2025-11-26 11:50:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-11-2025/1764153953-0-a-trapani-bolzoni-presenta-immortali.jpg

A Trapani, Bolzoni presenta "Immortali"

 Domani, 27 novembre alle 18, presso la Biblioteca Fardelliana di Trapani, il giornalista e scrittore Attilio Bolzoni presenterà il suo nuovo libro “Immortali”, edito da Fuoriscena. L’evento è organizzato...







Native | 26/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-11-2025/1764063949-0-rmc-101-cresce-ancora-secondo-l-indagine-audiradio-2025-resta-la-radio-piu-ascoltata.png

RMC 101 cresce ancora: secondo l’indagine Audiradio 2025 resta la...

Native | 25/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-11-2025/1764065802-0-giulio-bellan-cosi-gli-imprenditori-si-mettono-al-sicuro-con-le-holding.jpg

Giulio Bellan: così gli imprenditori si mettono al sicuro con le...

Native | 24/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-11-2025/1763733016-0-il-black-friday-di-katia-store-apre-la-stagione-dei-regali-e-dello-shopping-di-festa.gif

Il Black Friday di Katia Store apre la stagione dei regali e dello...