Cultura
26/11/2025 15:47:00

Ad Alcamo torna la VII Edizione di "Finestra verso la Romania" 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-11-2025/1764168511-0-ad-alcamo-torna-la-vii-edizione-di-finestra-verso-la-romania.jpg

Domenica 30 novembre 2025, a Piazza Ciullo di Alcamo, torna la settima edizione di “Finestra verso la Romania”, l’evento culturale organizzato dall'Associazione Decebal & Traian ODV ETS con il patrocinio del Comune di Alcamo, del Consolato di Romania a Catania, e il sostegno del Dipartimento per i Romeni all’Estero.

L'incontro avrà inizio alle 17.00 e si propone di celebrare la reciproca conoscenza e integrazione tra le culture romena e italiana, con particolare attenzione alla realtà alcamesa. Il Sindaco Domenico Surdi sottolinea l’importanza dell’evento, che ogni anno cresce, consolidando un legame forte tra le due culture, promuovendo l’arte, i costumi tradizionali, l'artigianato e la gastronomia romena. 

«È un momento di festa che celebra la convivenza e il rispetto delle identità culturali», afferma il sindaco. Quest’anno, l’evento offrirà una maratona musicale con artisti della musica popolare romena, tra cui Angela Rusu, Ille Radu Vasile, Mariana Dumitru, e Dumitru Cretu. All’inizio dell’evento, i fratelli Barone (loan e Pietro Pio), giovani talenti della musica classica, interpreteranno gli inni nazionali italiano e romeno. In contemporanea, presso il Castello dei Conti di Modica, sarà allestita una mostra di artigianato tradizionale romeno, curata dall’Associazione Decebal & Traian con il contributo di artigiani provenienti dalla Romania. Ad arricchire la giornata ci sarà anche il coinvolgimento di un gruppo di 20 danzatori di balli folcloristici romeni, che animeranno la piazza con le loro coreografie tradizionali. E non mancheranno le degustazioni gastronomiche, con stand dedicati ai piatti tipici della cucina romena. L’evento è reso possibile grazie alla collaborazione con prestigiose associazioni provenienti dalla Romania e dal sostegno di tutti i membri storici dell’Associazione Decebal & Traian. L’ingresso è libero.



