Cultura a Marsala: 2500 euro per lo spettacolo di Aiuto, 1500 per 100 copie di un libro

26/11/2025 13:17:00

2500 euro. E' questo il contributo dato dal Comune di Marsala per la nuova produzione teatrale della Giada Srls, con uno spettacolo scritto e diretto e interpretato da Ninny Aiuto. Si è trattato di un testo, "L'Ultima Notte di Rapp Stalker" andato in scena il 25 Novembre per la Giornata contro la violenza sulle donne, la mattina per le scuole, la sera davanti a pochi intervenuti al Teatro Comunale.

Il Comune, nel sito, lo presenta anche in inglese, forse a voler sottolineare il valore internazionale dell'iniziativa: "Rapp Stalker's Last Night - Written and Directed by Ninny Aiuti" si legge testualmente...



Si tratta di un nuovo contributo economico: già a marzo scorso, infatti, un altro spettacolo dell’autore era stato finanziato dall’Amministrazione, per una cifra doppia, pari a 5.000 euro.

Con la delibera di Giunta n. 420 del 18 novembre 2025, il Comune ha poi formalizzato l’acquisto di 100 copie del volume “Nino Culicchia. Una penna rossa, un baffo, tante storie…”, edito da Navarra Editore.

Il costo complessivo è di 1.500 euro (15 euro a copia), come riportato nel documento ufficiale .

Il libro ripercorre, attraverso numerose testimonianze, la vita del giornalista marsalese Nino Culicchia, storico capo dell’Ufficio Stampa del Comune, a cui l’Ente ha già dedicato la Sala Stampa e il concorso studentesco “Premio Nino Culicchia”.

La Giunta motiva l’acquisto con l’obiettivo di arricchire il patrimonio delle biblioteche comunali e di valorizzare una figura considerata simbolica per la comunicazione istituzionale della città.

Resta sempre il dubbio: ma a cosa servono ben 100 copie di un libro per l'unica biblioteca comunale in funzione (l'altra, quella di Terrenove, nemmeno ha avuto accesso ai fondi per l'acquisto libri...)?

Ricordiamo che l'amministrazione del Sindaco Massimo Grillo, tra l'altro, è la stessa che due anni fa comprò ben 350 copie di un libro pieno di oscenità da distribuire nelle scuole del territorio (ne parliamo qui). Di fronte alle polemiche il Sindaco Grillo rispose con una scusa che ha fatto storia: "Le bozze che avevo letto erano diverse ...".



