Istituzioni

» Dai Comuni
26/11/2025 15:33:00

Rifiuti a Marsala, via alla proroga per Formula Ambiente. La giunta prepara il nuovo piano

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-11-2025/1764168251-0-rifiuti-a-marsala-via-alla-proroga-per-formula-ambiente-la-giunta-prepara-il-nuovo-piano.jpg

La SRR Trapani Nord ha autorizzato i Comuni associati a prorogare il servizio di raccolta rifiuti all’attuale gestore, Formula Ambiente, in scadenza il 30 novembre. L’azienda continuerà a operare almeno fino al 2026, salvo subentro anticipato del nuovo affidatario.
La Giunta di Marsala ha quindi dato mandato agli uffici per avviare gli atti necessari, così da garantire la continuità del servizio dal 1° dicembre.

 

Parallelamente, l’Amministrazione Grillo ha inviato alla SRR le indicazioni per la futura rimodulazione del servizio. Le priorità riguardano una migliore organizzazione della raccolta nei quartieri popolari, un rafforzamento degli interventi nei periodi di maggiore afflusso turistico e l’inserimento nel nuovo appalto della manutenzione del verde pubblico.

 

Le linee guida derivano dalle criticità registrate negli ultimi anni e dai confronti avuti con Consiglio e Commissioni. “Dopo sette anni di un contratto che abbiamo ereditato e non potevamo modificare, abbiamo definito le reali esigenze di una città territorio come Marsala”, affermano il sindaco Massimo Grillo e l’assessore Giacomo Tumbarello.
Tra le proposte, anche il modello sperimentato ad Amabilina, con il ritorno, purtroppo, ai cassonetti. 

 

Sul fronte del decoro urbano, l’Amministrazione punta a un Piano del Verde pubblico con interventi programmati di scerbatura, inclusi i giardini comunali come Villa Cavallotti. Per il centro storico viene suggerito il posizionamento di isole ecologiche di prossimità per ridurre l’esposizione dei mastelli.

In arrivo, infine, compostiere di comunità in quattro contrade — Dara, Ciavolo, Ventrischi, Colombaio Lasagna e Paolini — grazie a un finanziamento in fase di definizione. L’obiettivo è ridurre il conferimento dell’organico e, di conseguenza, i costi di prelievo e trasporto nel porta a porta.

 









