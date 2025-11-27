Sezioni
Cronaca
27/11/2025 09:00:00

Buongiorno24 del 27 Novembre 2025

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-11-2025/1764230299-0-buongiorno24-del-27-novembre-2025.jpg

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e i nostri canali social.

– Trapani, furti di olive: 3 arresti e 4 denunce
Nelle campagne di Misiliscemi e Valderice continua la battaglia contro i furti di olive. I Carabinieri hanno intensificato i controlli, recuperando oltre sei quintali di prodotto e restituendolo ai proprietari. Tre persone sono state arrestate, quattro denunciate.

– Diga Trinità, acqua in mare: Ciminnisi attacca la Regione
La deputata del M5S Cristina Ciminnisi denuncia lo spreco dell’acqua della diga Trinità, finita in mare per la mancata realizzazione dei lavori di sicurezza annunciati un anno fa. «Un paradosso – dice – in un territorio dove l’acqua potabile della Garcia è stata dirottata nelle campagne lasciando i cittadini a secco».

– Marsala, chiesto il processo per Giovanna Lamia (PRG Sistem)
La Procura chiede il rinvio a giudizio per la legale rappresentante della PRG Sistem Srls: secondo l’accusa avrebbe omesso di dichiarare ricavi per oltre 1,5 milioni tra 2022 e 2023, evadendo circa 250 mila euro di IVA. La responsabilità potrà essere accertata solo con sentenza definitiva.

– Crisi idrica: l’incontro dei sindaci con il governo regionale
I sindaci della provincia hanno incontrato il vicepresidente Sammartino. La Regione si impegna a realizzare entro tre settimane l’interconnessione fra lago Arancio e invaso Garcia, per fronteggiare l’emergenza provocata dal prosciugamento della Garcia. Confermata la disponibilità a un confronto costruttivo per misure immediate e soluzioni strutturali.

– Centrodestra in fibrillazione: il “patto romano” agita la Sicilia
Tensioni nella maggioranza dopo il presunto braccio di ferro tra Tajani e Meloni sulle candidature regionali. Martedì si discuterà in Aula la mozione di sfiducia a Schifani: le opposizioni cercano adesioni, i Cinquestelle lanciano un appello ai partiti di governo. Forza Italia ribadisce: “Saremo coesi”.

– Palermo, Capodanno al Politeama: Arisa e The Kolors
La proposta artistica scelta dal Comune è quella di “Gomad concerti”. Il sindaco Lagalla: «Una festa per tutta la città, in serenità e sicurezza».

– Schifani completa le nomine negli enti regionali
La Giunta regionale ha dato il via libera alla procedura di designazione dei vertici di Iacp, Consorzi universitari ed Enti Parco, dopo il parere favorevole della Commissione Ars sui requisiti e l’assenza di incompatibilità.

– Ponte sullo Stretto, Ciucci: “Il progetto è solido”
Nonostante le due bocciature della Corte dei Conti, l’AD della Stretto di Messina ribadisce che i rilievi non riguardano la fattibilità tecnica dell’opera. Lo ha detto in audizione alla Commissione per gli svantaggi dell’insularità.

– Trapani, maxi esercitazione di sicurezza sul traghetto Cossyra
La Capitaneria di Porto ha simulato un incendio partito dal vano motore di un’auto imbarcata, con possibile origine dolosa. Attivate le procedure di security portuale e le misure previste dal piano di emergenza.

 









