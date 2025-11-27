Sezioni
Cronaca
27/11/2025 14:56:00

Marsala, sabato i funerali di Paola Danila Tranchida

Si terranno sabato prossimo, 29 Novembre 2025, alle ore 11 in Chiesa Madre, nella centralissima Piazza della Repubblica, a Marsala, i funerali di Paola Danila Tranchida, la giovane avvocata scomparsa sabato scorso, in circostanze che hanno portato la Procura di Marsala a chiedere l'esame autoptico, eseguito questa mattina al cimitero di Marsala.

 

Tanti i messaggi di cordoglio giunti in questi giorni per Paola Danila Tranchida e per la famiglia, e non è difficile pensare che la Chiesa Madre sarà gremita di gente per l'ultimo saluto alla sfortunata giovane.

 



