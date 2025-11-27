Sezioni
Cultura
27/11/2025 15:21:00

Domani ad Alcamo Melania Petriello con “La strada di casa” per Intrecci Narrativi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-11-2025/1764253409-0-domani-ad-alcamo-melania-petriello-con-la-strada-di-casa-per-intrecci-narrativi.jpg

Continuano le presentazioni dell’Associazione per l’Arte per la rassegna Intrecci Narrativi: venerdì 28 novembre alle 18,30 al Castello dei Conti di Modica, incontro con la scrittrice Melania Petriello ed il suo libro ‘La strada di casa’ edito da Round Robin. 

In Italia, migliaia di persone di ogni età si mettono alla ricerca del pezzo mancante: l’origine biologica. 

Figli adottivi che provano a dare risposta alla domanda primordiale: chi sono? In questo reportage dentro il destino delle persone che vivono ogni giorno il dolore e il desiderio, l’attesa e la paura della verità, si intrecciano legami sentimentali, questioni civili e problemi giuridici spesso irredimibili. Come possono coesistere due diritti tra loro divergenti? Da un lato il parto in anonimato, dall’altro l’esigenza di conoscere le proprie radici, Nel guado, poi, la legge dei “cento anni”, sentenze storiche, battaglie politiche e dilemmi morali. Attraverso un lavoro giornalistico di ricostruzione e narrazione, e attingendo alle voci di quanti affrontano in prima persona un percorso a ostacoli mobili, questo libro sceglie la centrifuga delle domande più che il balsamo delle risposte.

 

Melania Petriello - Beneventana, trapiantata a Roma, ha studiato lettere e filosofia all’Università la Sapienza. Giornalista e autrice TV, si è occupata di stampa, comunicazione e politiche editoriali per le grandi istituzioni nazionali ed internazionali: presso il Parlamento europeo, il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia, l’Autorità garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Ha lavorato come autrice ed inviata per TV2000, Mediaset, Rai2, Discovery Italia. Ha pubblicato il saggio Al mio Paese. Sette vizi. Una sola Italia con altri nove giornalisti e il prologo di Franco di Mare; ha introdotto lectio e incontri con Dacia Maraini, Valerio Magrelli, Corrado Formigli, nei teatri di Roma. Ha ideato e cura con la storica dell’arte Isabella Pedicini la rassegna Stregonerie | Premio strega tutto l’anno.









