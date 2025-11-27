Marsala, alle Cantine Florio l’incontro con Nino De Vita e il suo “Noi ci ricorderemo”

Giovedì 27 novembre, alle 18:00, le Cantine Florio di Marsala ospitano una nuova tappa del tour di presentazione di "Noi ci ricorderemo" (Le Lettere), il libro in cui Nino De Vita racconta la sua amicizia con Leonardo Sciascia attraverso episodi, silenzi e confidenze lunghi vent’anni.
Un incontro che unisce memoria e letteratura nel trentaseiesimo anniversario della scomparsa dello scrittore. Il viaggio del libro prosegue nei giorni successivi: sabato 29 novembre al Castello Normanno Svevo di Salemi (ore 17:00) e mercoledì 3 dicembre al Museo Regionale Agostino Pepoli di Trapani (ore 17:00).