Castellammare: approvata variazione di bilancio da 894mila euro per servizi e sicurezza

27/11/2025 22:00:00

Il consiglio comunale di Castellammare del Golfo ha approvato all’unanimità dei dodici consiglieri di maggioranza presenti la variazione al bilancio di previsione 2025, una manovra che ammonta complessivamente a 894 mila euro. Assenti i rappresentanti della minoranza. Il sindaco Giuseppe Fausto ha espresso il proprio ringraziamento al consiglio per il lavoro svolto e per aver garantito la copertura finanziaria a nuove necessità, a finanziamenti ricevuti e ad adempimenti tecnici. Ha inoltre riconosciuto il ruolo della minoranza, che con il proprio contributo ha stimolato un esame tempestivo del provvedimento, già presentato ai primi di novembre per consentire un adeguato approfondimento.

La variazione approvata destina 80 mila euro al servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti, cifra resa necessaria dall’aumento dei costi dovuto alle chiusure periodiche delle discariche, e prevede ulteriori somme per le attività svolte tramite i progetti utili alla collettività. Sono stati inseriti anche 50 mila euro per la sicurezza nei luoghi di lavoro dei dipendenti comunali e altri 50 mila euro per la manutenzione degli immobili dell’ente. La manovra comprende inoltre 100 mila euro per la realizzazione di nuove aree ludiche, intervento reso possibile anche grazie al supporto del deputato regionale Giuseppe Bica, oltre al cofinanziamento per l’acquisto di un nuovo scuolabus, ottenuto grazie a un finanziamento regionale che coprirà il 75 per cento della spesa.

Sono stati poi stanziati 64 mila euro per il completamento della palestra Bonanno, la cui realizzazione è stata resa possibile dalla revisione dei prezzi dell’opera, e che consentirà di restituire alla comunità una struttura attesa da tempo. Completano il quadro 180 mila euro destinati alle strade rurali, 70 mila euro per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e 30 mila euro per il sistema fognario.

Nel corso della seduta sono stati approvati anche nove emendamenti, tra cui l’assegnazione di circa 15 mila euro per l’acquisto di libri in formato digitale attraverso un finanziamento ministeriale, 6 mila euro per indagini ambientali, 5 mila euro per il miglioramento dell’area di front office del palazzo comunale, 2 mila euro per l’installazione di rastrelliere per biciclette in zona Petrolo e presso l’autostazione, oltre a circa 7 mila euro per attività culturali e iniziative della Consulta giovanile, insieme ad alcuni interventi di natura tecnica.

La seduta si è conclusa con l’approvazione del bilancio consolidato 2024 e con l’illustrazione, da parte del sindaco Fausto, della relazione annuale sull’attività amministrativa.



