Twirling: comincia a suon di medaglie la nuova stagione delle Libellule Marsala

A Patti, nel Messinese, buon bottino per la truppa azzurra capitanata dal tecnico federale FITw Giulia Mirabile, con 12 allori di diverso metallo (4 gli ori) ottenuti al culmine della 2a Fase del Campionato regionale Specialità tecniche della disciplina. Prossimo obiettivo della società la terza e decisiva prova di metà dicembre, nel mirino i Tricolori di specialità previsti a gennaio a Siena e la qualificazione all’European Cup di Twirling, in programma ad Amsterdam il prossimo anno nel periodo di Pasqua. Grande attesa per l’esordio de Le Libellule nella serie A di Twirling nel 2026. Comincia così come si era conclusa la precedente, ossia con una significativa messe di medaglie e con tantissimi consensi, la nuova stagione agonistica de la do’TERRA Le Libellule Italia Marsala Twirling. La società con al timone il presidente Mattia Galuppo e rappresentata dal primo dirigente Fabrizio Mannone marca infatti il suo rientro in terra lilybetana con un bottino complessivo di 12 medaglie di diverso metallo ottenuto al culmine della seconda Fase (prova) del Campionato regionale Specialità tecniche, ospite sul parquet del PalaSerranò di Patti, nel Messinese. Tra di esse spiccano 4 ori, unitamente a tre argenti ed a 5 bronzi.Un’ennesima prestazione da grande squadra per il solo atleta e per le atlete guidate sul campo dal tecnico federale FITw Giulia Mirabile (coadiuvata in palestra per l’attività di Base dal tecnico Giovanna Giordano e dalla vice allenatrice Lucrezia De Vita), in vista di numerosi e prestigiosi appuntamenti, in campo regionale, nazionale ed europeo, in programma in quest’ultimo scampolo di anno solare e nel 2026. A Patti in grande evidenza, tra le altre, è stata la giovanissima Gaia Pipitone, con un bottino di tre medaglie: primo posto nella specialità Artistic Twirl Cadetti B, con un buon margine sulle altre quattro avversarie in gara e doppio bronzo, nel Solo Cadetti B (ad una manciata di centesimi dalla seconda piazza) e nella 2 Bastoni Cadetti B. Altra grande esibizione per Greta De Marco, medaglia d’oro nella specialità Artistic Twirl Youth B, anche lei con un buon margine sulle rivali di categoria e con grandi speranze per il suo futuro.

Identica considerazione per la quindicenne Chiara Parisi, di Petrosino (reduce dall’ottavo posto in occasione del recentissimo Campionato del mondo e della Nations Cup ospiti a Torino), oro nella X-Strut Junior A con 151 punti complessivi. Non finisce qui. Per Chiara, inoltre, la medaglia di bronzo colta insieme ad Adele Genovese nella categoria Duet Junior B, un inedito duo in vista della stagione 2026, unitamente alla 4a piazza nell’Artistic Twirl Junior B. Per Adele, inoltre, anche altri piazzamenti al PalaSerranò nell’Artistic Twirl Junior B e nel Solo Junior B. Altra medaglia d’oro, attesa alla vigilia e confermata sul campo, per Leo De Marco, già più volte campione italiano, nel Solo Youth Maschile A, a cui si aggiunge un terzo posto nel Regionale Specialità tecniche nell’Artistic Pair Junior A, in duo con l’inseparabile Sara Mannone, a sua volta medaglia di bronzo e sul podio per pochi centesimi nell’Artistic Twirl Youth B, in esibizione solitaria. In evidenza, a Patti, anche la vice allenatrice Lucrezia De Vita, seconda classificata, perciò con un argento al collo, nella X-Strut Senior A e quinta nell’Artistic Twirl Senior B. Le altre due medaglie d’argento portano una firma di gruppo, quella ottenuta dal Twirl Team Senior B (Greta De Marco, Chiara Chibbaro, Ginevra Monteleone, Adele Genovese, Lucrezia De Vita, Marta Sciacca e Chiara Parisi) e quella conquistata sul parquet dal nuovo Dance Twirl Team Senior A, composto da ginnaste de Le Libellule e de Le Farfalle di Mazara del Vallo (per le marsalesi ancora Chiara Parisi, Ginevra Monteleone, Adele Genovese e Greta De Marco). A ridosso del podio, peraltro al rientro dopo svariati mesi di stop, si è piazzata Costanza Lipani, quarta nella specialità X-Strut Junior B nonostante il perdurare di alcuni problemi all’adduttore della coscia destra. Altri piazzamenti a Patti, per Ginevra Monteleone (10a nel Solo Youth B), Chiara Chibbaro (per lei un quinto posto nel 2 Bastoni Junior B ed un settimo nel Solo Junior B), Clara Sciacca (settima piazza nell’Artistic Twirl Junior B ed undicesima nel Solo Junior B) e per la sorella Marta Sciacca (sesta nel 2 Bastoni Senior B e settimo posto nel Solo Senior B).

“Ho notato grande emozione tra le mie atlete per la prima prova di campionato – svela Giulia Mirabile - non si gareggiava dal giugno scorso. È stato molto importante ritornare sui campi di gara dopo una pausa così lunga. Alcune tra loro, come Gaia Pipitone e Greta De Marco hanno conseguito ottimi risultati nella specialità Artistic, entrambe un oro, riscattandosi dopo un inizio con qualche tentennamento, per una questione emotiva. Siamo sulla buona strada – aggiunge il tecnico marsalese – mi riferisco in particolar modo alla vice allenatrice Lucrezia De Vita, sebbene avrebbe potuto fare qualcosa di più. Le altre atlete sono pressoché tutte in quota qualificazione per le fasi Nazionali di specialità, che va però confermata ed avvalorata nell’ultima prova regionale prevista il 14 dicembre. Per preparare al meglio il Campionato italiano Specialità tecniche, in calendario in questa occasione il 17 e 18 gennaio 2026 a Siena, ci saranno ovviamente tante cose da rivedere, ma, ripeto, siamo in quota. Ai tricolori ci giocheremo al massimo tutte le nostre potenzialità, poiché punteremo alla qualificazione all’”European Cup” di Twirling 2026 organizzata ad Amsterdam, nel periodo di Pasqua. Per quanto riguarda l’attività di Base – prosegue nel dialogo Giulia Mirabile - abbiamo avuto il piacere di avere con noi ancora una volta, a seguire le Esordienti, il tecnico federale FITw Marisa Piroli, con 35 bambine pronte al debutto nel settore Agonistico nel prossimo mese di marzo, per la prima fase della Coppa Italia. Questo sta a significare un vivaio in costante crescita ed una società che continua a raccogliere i frutti di un impegno quotidiano ed a regalare soddisfazioni a genitori e sostenitori”. Il tecnico federale FITw e responsabile de Le Libellule ci tiene ad aggiungere atri dettagli: “Contemporaneamente – dice Giulia Mirabile - va avanti anche il progetto legato alla ginnastica ritmica, con diversi incontri già effettuati a Marsala con la milanese Chiara Ferri, tecnico Fgi di ginnastica Ritmica, durante i quali ci siamo concentrati su corpo libero ed attrezzi, palla e cerchio, costruendo al tempo stesso le prime coreografie agonistiche. L’obiettivo è quello di qualificarci per ‘Ginnastica in festa’, rassegna con centinaia di giovani ginnasti provenienti da tutta Europa prevista alla Fiera di Rimini nel luglio 2026. Altra cosa che tengo particolarmente a rendere nota – conclude il tecnico della società marsalese con sede in via Abele Damiani – è il previsto esordio in serie A de Le Libellule, con l’atleta Leo De Marco protagonista nel Freestyle. Speriamo di essere all’altezza della serie A, dovremo tutti fare esperienza per il primo anno. Devo infine far rilevare come il nostro nuovo progetto 2026 ‘Dance Twirl Team’, realizzato congiuntamente con la società Le Farfalle di Mazara del Vallo, abbia riscosso grande successo, con complimenti ricevuti da parte della Commissione giudici presente in gara a Patti e da altre società, per il livello delle atlete e per le coreografie realizzate dal tecnico italo-olandese Pieter A Hazeu, già più volte presente a Marsala”.

Ovviamente, tra i principali obiettivi de la do’TERRA Le Libellule Italia Marsala rimane la partecipazione al Campionato regionale Twirling ed alla Coppa Italia 2026, in calendario in tre prove dal mese di marzo a quello di maggio del prossimo anno, utili per la qualificazione ai Tricolori assoluti, previsti ad inizio giugno in località ancora da definire.



