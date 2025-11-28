Buongiorno24 del 28 Novembre 2025

28/11/2025 09:05:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24. Ecco le principali notizie di oggi.

Marsala, uomo cade in un pozzo profondo 30 metri: salvato dai Vigili del Fuoco

Intervento nella notte in contrada Amabilina: un 52enne è precipitato in un pozzo asciutto profondo circa 30 metri. Raggiunto con una manovra di calata, non era in pericolo di vita ma il recupero è stato complesso per la profondità e lo spazio ridotto. Necessario l’intervento del personale SAF avanzato. L’uomo è stato immobilizzato e affidato ai sanitari. Operazioni durate tre ore.

Diffamazione, Peppe Vento condannato per le accuse al senatore Garraffa

Il Tribunale di Trapani ha condannato Giuseppe (Peppe) Vento per diffamazione nei confronti dell’ex senatore Vincenzo Garraffa, per alcune espressioni postate sui social sulla gestione della Pallacanestro Trapani negli anni Ottanta. Multa da 2.000 euro e spese processuali. Garraffa ottiene 8.000 euro di risarcimento e 3.420 euro di spese legali, che donerà a un’associazione impegnata nello sport-terapia per persone con disabilità.

Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti blocca il visto Cipess: “Violate due direttive europee”

Stop della Corte dei Conti al via libera Cipess: secondo i magistrati contabili, il progetto viola la direttiva Habitat e la direttiva Appalti. Mancano garanzie ambientali e sulla procedura di affidamento. Un altro ostacolo al progetto simbolo del governo.

Diga Trinità, si sversa ancora a mare: lavori in ritardo e proteste

La diga Trinità di Castelvetrano torna a sversare acqua a mare perché i livelli hanno superato i limiti d’invaso fissati da Roma. Le paratie sono state aperte mercoledì, svuotando il bacino in poche ore. I lavori strutturali non sono ancora conclusi. Agricoltori sul piede di guerra.

Protezione Civile: già distribuiti 3 milioni di litri d’acqua nel Trapanese

Prosegue il rifornimento idrico straordinario, con 25 autobotti coordinate dal Dipartimento regionale. Solo ieri distribuiti 919.500 litri, per un totale che supera i 3 milioni. Coinvolti Trapani, Paceco, Erice, Misiliscemi, Valderice, Salaparuta, Custonaci, Partanna, Castelvetrano, Salemi e Buseto Palizzolo. In campo oltre 30 volontari al giorno.

Campagna olearia, maxi-controlli: 14 denunce

Ispezionate 13 aziende della raccolta olive e quattro oleifici: irregolarità su sicurezza, sversamenti illeciti, lavoratori non in regola e sfruttamento. Oltre 100 mila euro di sanzioni.

Lotta allo spaccio, tre persone arrestate a Marsala

I Carabinieri hanno sequestrato 300 grammi di cocaina durante una perquisizione. Gli arrestati sarebbero coinvolti in attività di spaccio collegate alle dinamiche già emerse nell’inchiesta della Dda.

Favignana, alghe e rifiuti nel porto di Punta Lunga: pescatori in difficoltà

Le associazioni dei pescatori denunciano accumuli di alghe e detriti che impediscono l’ingresso e l’uscita dal porto rifugio. Colpite 150 imbarcazioni. Chiesto un intervento urgente alla Regione.

Rapporto Agenas: Sicilia ancora in coda

25 minuti d’attesa per un’ambulanza a Messina, abbandoni al pronto soccorso del Cervello, dati negativi sugli interventi oncologici al Cannizzaro. Le Asl più piccole restano in fondo alle classifiche.

E, come ogni venerdì, in chiusura torna Vittorio Alfieri con il suo commento all’immagine della settimana.



