Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
28/11/2025 11:00:00

Castelvetrano, officina abusiva trasformata in base di spaccio: arrestato 47enne

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/1764324060-0-castelvetrano-officina-abusiva-trasformata-in-base-di-spaccio-arrestato-47enne.jpg

Un’officina meccanica improvvisata, allestita senza alcuna autorizzazione, che era in realtà la copertura per un’attività di spaccio ben organizzata. È quanto hanno scoperto i Carabinieri delle Stazioni di Marinella e Castelvetrano, che hanno arrestato in flagranza un 47enne castelvetranese, ora ai domiciliari dopo la convalida del fermo.

Durante una perquisizione eseguita con il supporto del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, i militari hanno rinvenuto nella sua abitazione e negli spazi pertinenziali:

  • 3 panetti di hashish (280 grammi)
  • 47 grammi di cocaina
  • 55 grammi di marijuana
  • 2.680 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio
  • bilancini di precisione e materiale per il confezionamento

L’officina illegale, allestita su suolo pubblico, era utilizzata per riparare scooter e moto senza alcuna licenza, con mezzi in sosta sulla strada e carcasse di veicoli guasti. L’uomo è stato quindi anche denunciato per:

  • esercizio abusivo della professione
  • occupazione di suolo pubblico
  • scarico di acque reflue senza autorizzazione
  • gestione illecita di rifiuti

Secondo gli investigatori, l’attività di spaccio avveniva proprio all’interno della struttura improvvisata, che garantiva movimento continuo e un’apparente giustificazione alla presenza di persone e mezzi.

Dopo l’udienza, il giudice ha disposto per il 47enne la misura cautelare degli arresti domiciliari.



Cronaca | 2025-11-27 14:56:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-11-2025/marsala-sabato-i-funerali-di-paola-danila-tranchida-250.jpg

Marsala, sabato i funerali di Paola Danila Tranchida

Si terranno sabato prossimo, 29 Novembre 2025, alle ore 11 in Chiesa Madre, nella centralissima Piazza della Repubblica, a Marsala, i funerali di Paola Danila Tranchida, la giovane avvocata scomparsa sabato scorso, in circostanze che hanno portato...







Native | 28/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/1764324830-0-fisiomedical-a-erice-una-struttura-che-unisce-salute-movimento-e-cura-della-persona.jpg

Fisiomedical, a Erice una struttura che unisce salute, movimento e cura...

Native | 28/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-11-2025/1764241606-0-nails-in-love-clarissa-sansica-da-trapani-allo-staff-di-miss-europe-continental.jpg

Nails in Love: Clarissa Sansica, da Trapani allo staff di Miss Europe...

Native | 26/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-11-2025/1764063949-0-rmc-101-cresce-ancora-secondo-l-indagine-audiradio-2025-resta-la-radio-piu-ascoltata.png

RMC 101 cresce ancora: secondo l’indagine Audiradio 2025 resta la...