Castelvetrano, officina abusiva trasformata in base di spaccio: arrestato 47enne

28/11/2025 11:00:00

Un’officina meccanica improvvisata, allestita senza alcuna autorizzazione, che era in realtà la copertura per un’attività di spaccio ben organizzata. È quanto hanno scoperto i Carabinieri delle Stazioni di Marinella e Castelvetrano, che hanno arrestato in flagranza un 47enne castelvetranese, ora ai domiciliari dopo la convalida del fermo.

Durante una perquisizione eseguita con il supporto del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, i militari hanno rinvenuto nella sua abitazione e negli spazi pertinenziali:

3 panetti di hashish (280 grammi)

(280 grammi) 47 grammi di cocaina

55 grammi di marijuana

2.680 euro in contanti , ritenuti provento dello spaccio

, ritenuti provento dello spaccio bilancini di precisione e materiale per il confezionamento

L’officina illegale, allestita su suolo pubblico, era utilizzata per riparare scooter e moto senza alcuna licenza, con mezzi in sosta sulla strada e carcasse di veicoli guasti. L’uomo è stato quindi anche denunciato per:

esercizio abusivo della professione

occupazione di suolo pubblico

scarico di acque reflue senza autorizzazione

gestione illecita di rifiuti

Secondo gli investigatori, l’attività di spaccio avveniva proprio all’interno della struttura improvvisata, che garantiva movimento continuo e un’apparente giustificazione alla presenza di persone e mezzi.

Dopo l’udienza, il giudice ha disposto per il 47enne la misura cautelare degli arresti domiciliari.



