Castelvetrano, officina abusiva trasformata in base di spaccio: arrestato 47enne

Un’officina meccanica improvvisata, allestita senza alcuna autorizzazione, che era in realtà la copertura per un’attività di spaccio ben organizzata. È quanto hanno scoperto i Carabinieri delle Stazioni di Marinella e Castelvetrano, che hanno arrestato in flagranza un 47enne castelvetranese, ora ai domiciliari dopo la convalida del fermo.
Durante una perquisizione eseguita con il supporto del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, i militari hanno rinvenuto nella sua abitazione e negli spazi pertinenziali:
- 3 panetti di hashish (280 grammi)
- 47 grammi di cocaina
- 55 grammi di marijuana
- 2.680 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio
- bilancini di precisione e materiale per il confezionamento
L’officina illegale, allestita su suolo pubblico, era utilizzata per riparare scooter e moto senza alcuna licenza, con mezzi in sosta sulla strada e carcasse di veicoli guasti. L’uomo è stato quindi anche denunciato per:
- esercizio abusivo della professione
- occupazione di suolo pubblico
- scarico di acque reflue senza autorizzazione
- gestione illecita di rifiuti
Secondo gli investigatori, l’attività di spaccio avveniva proprio all’interno della struttura improvvisata, che garantiva movimento continuo e un’apparente giustificazione alla presenza di persone e mezzi.
Dopo l’udienza, il giudice ha disposto per il 47enne la misura cautelare degli arresti domiciliari.