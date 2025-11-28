Sezioni
Cultura
28/11/2025 11:24:00

Giufà e le sue avventure: laboratorio gratuito per bimbi al Parco archeologico di Segesta

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/giufa-e-le-sue-avventure-laboratorio-gratuito-per-bimbi-al-parco-archeologico-di-segesta-450.jpg

Ecco Giufà, una ne pensa e cento ne fa.

Personaggio trasversale in tutto il Mediterraneo, un po’ maschera, un po’ guitto, un po’ arlecchino, Giufà è veramente il simbolo di chi riesce sempre a tirarsi fuori dalle situazioni più complicate.

Alle sue avventure è dedicato un nuovo laboratorio creativo gratuito dedicato ai bambini tra 6 e 11 anni che CoopCulture organizza domenica prossima (30 novembre) alle 11 al Segesta LAB, nel Parco archeologico di Segesta. L’idea è quella di promuovere la lettura e avvicinare i visitatori di domani, al mondo delle pagine: ed ecco infatti un incontro di lettura animata con protagonista uno dei personaggi più buffi della tradizione mediterranea, a partire dai racconti popolari siciliani raccolti da Giuseppe Pitrè, sino ad albi illustrati e libri più recenti. L’esperienza rientra tra le attività di promozione alla lettura che vede insieme la Soprintendenza di Trapani e la Rete BiblioTP – Biblioteche Trapani e provincia, che realizza il progetto “Biblioteche in rete. Giufà nella Valle del Belìce”. 

Il laboratorio, nato dalla collaborazione con Haramundi, partirà dal racconto delle avventure di Giufà per conoscere meglio il personaggio, immaginare nuove storie, vivere le sue emozioni; i bambini poi giocheranno con le parole per raccontarlo in un modo nuovo, attraverso la poesia e il teatro. Quindi si trasformeranno in scrittori e artisti e con loro Giufà prenderà la forma di filastrocca, poesia, canzone, scioglilingua. Sarà poi bello condividere insieme tutto quello che è nato durante il laboratorio.









