Cultura
28/11/2025 18:54:00

Marsala, al Circolo Lilibeo Irene Chias presenta “Il Guercio o dei rimedi per l’amore”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/marsala-al-circolo-lilibeo-irene-chias-presenta-il-guercio-o-dei-rimedi-per-l-amore-450.jpg

Un appuntamento dedicato ai sentimenti, alle contraddizioni dell’animo e ai rimedi – veri o presunti – per affrontare le fragilità emotive di oggi.

Mercoledì 3 dicembre 2025, alle 18, il Circolo Lilibeo di Marsala ospiterà la presentazione del nuovo romanzo di Irene Chias, “Il Guercio o dei rimedi per l’amore”, in un incontro organizzato in collaborazione con il Rotary Club Marsala. 

A dialogare con l’autrice saranno la prof.ssa Antonella Milazzo e il prof. Giuseppe Todaro, che guideranno il pubblico dentro le atmosfere e le tensioni del libro, una riflessione sul rapporto tra ragione ed emozione e sulla difficoltà di orientarsi nei sentimenti in un’epoca che spesso impone velocità, scelte radicali e distanze interiori. Irene Chias, originaria della Sicilia e oggi residente a Malta, ha un solido percorso nel giornalismo, con esperienze tra Francia, Milano e alcune delle principali testate italiane. Il suo romanzo Esercizi di sevizia e seduzione (2013) ha ottenuto il Premio Mondello Opera Italiana e il Premio Mondello Giovani, confermando una voce narrativa capace di indagare la complessità umana con profondità e ironia. Con Il Guercio, l’autrice affronta il tema della vulnerabilità affettiva, attraversando le zone d’ombra che segnano i rapporti contemporanei: desideri, paure, tentativi di cura, incomprensioni. Un libro che invita a interrogarsi su ciò che muove davvero le relazioni e su quel fragile equilibrio tra ciò che sentiamo e ciò che scegliamo. L’ingresso all’incontro è libero.









https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/1764324830-0-fisiomedical-a-erice-una-struttura-che-unisce-salute-movimento-e-cura-della-persona.jpg

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-11-2025/1764241606-0-nails-in-love-clarissa-sansica-da-trapani-allo-staff-di-miss-europe-continental.jpg

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-11-2025/1764063949-0-rmc-101-cresce-ancora-secondo-l-indagine-audiradio-2025-resta-la-radio-piu-ascoltata.png

