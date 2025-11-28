Marsala, al Parco di Lilibeo si presenta “Sicilie del vino nell’800” di Rosario Lentini

28/11/2025 15:47:00

La storia del vino in Sicilia nell’Ottocento entra al museo.

Martedì 2 dicembre 2025, alle 17.30, la sezione BCsicilia di Marsala presenta il volume “Sicilie del vino nell’800” di Rosario Lentini nella Sala Conferenze “Maria Luisa Famà” del Museo Archeologico Lilibeo, all’interno del Parco Archeologico di Lilibeo Marsala (via Lungomare Boeo 30).

L’iniziativa vuole valorizzare e diffondere il lavoro di Lentini, che ricostruisce il ruolo del vino nella Sicilia ottocentesca, tra economia, società e trasformazioni del territorio. L’incontro si aprirà con i saluti di Anna Occhipinti, direttrice del Parco Archeologico Lilibeo Marsala, e di Violetta Isaia, presidente dell’Associazione Amici Parco Archeologico Marsala. A seguire gli interventi di Giuseppe Todaro, presidente della sede di Marsala di BCsicilia, e di Alfonso Lo Cascio, presidente regionale di BCsicilia. Il cuore della serata sarà il dialogo con l’autore Rosario Lentini, guidato da Paola Alagna, responsabile Affari generali delle Cantine Pellegrino, che condurrà il pubblico dentro le pagine del volume, tra archivi, vigneti e commerci internazionali. A chiudere, un momento conviviale con degustazione di vini offerta dalla casa vinicola Pellegrino, per legare il racconto storico all’esperienza del calice.

Per informazioni: 391 1179632 – marsala@bcsicilia.it



