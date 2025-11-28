Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
28/11/2025 15:47:00

Marsala, al Parco di Lilibeo si presenta “Sicilie del vino nell’800” di Rosario Lentini

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/1764341557-0-marsala-al-parco-di-lilibeo-si-presenta-sicilie-del-vino-nell-800-di-rosario-lentini.jpg

La storia del vino in Sicilia nell’Ottocento entra al museo.

Martedì 2 dicembre 2025, alle 17.30, la sezione BCsicilia di Marsala presenta il volume “Sicilie del vino nell’800” di Rosario Lentini nella Sala Conferenze “Maria Luisa Famà” del Museo Archeologico Lilibeo, all’interno del Parco Archeologico di Lilibeo Marsala (via Lungomare Boeo 30). 

L’iniziativa vuole valorizzare e diffondere il lavoro di Lentini, che ricostruisce il ruolo del vino nella Sicilia ottocentesca, tra economia, società e trasformazioni del territorio. L’incontro si aprirà con i saluti di Anna Occhipinti, direttrice del Parco Archeologico Lilibeo Marsala, e di Violetta Isaia, presidente dell’Associazione Amici Parco Archeologico Marsala. A seguire gli interventi di Giuseppe Todaro, presidente della sede di Marsala di BCsicilia, e di Alfonso Lo Cascio, presidente regionale di BCsicilia. Il cuore della serata sarà il dialogo con l’autore Rosario Lentini, guidato da Paola Alagna, responsabile Affari generali delle Cantine Pellegrino, che condurrà il pubblico dentro le pagine del volume, tra archivi, vigneti e commerci internazionali. A chiudere, un momento conviviale con degustazione di vini offerta dalla casa vinicola Pellegrino, per legare il racconto storico all’esperienza del calice. 

Per informazioni: 391 1179632 – marsala@bcsicilia.it









Native | 28/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/1764324830-0-fisiomedical-a-erice-una-struttura-che-unisce-salute-movimento-e-cura-della-persona.jpg

Fisiomedical, a Erice una struttura che unisce salute, movimento e cura...

Native | 28/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-11-2025/1764241606-0-nails-in-love-clarissa-sansica-da-trapani-allo-staff-di-miss-europe-continental.jpg

Nails in Love: Clarissa Sansica, da Trapani allo staff di Miss Europe...

Native | 26/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-11-2025/1764063949-0-rmc-101-cresce-ancora-secondo-l-indagine-audiradio-2025-resta-la-radio-piu-ascoltata.png

RMC 101 cresce ancora: secondo l’indagine Audiradio 2025 resta la...