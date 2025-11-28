Mazara, torna a riunirsi il consiglio comunale. Si inaugura la nuova pista d'atletica 

28/11/2025 02:00:00

Dopo oltre sei mesi di lavori necessari per l’adeguamento dell’edificio alla normativa antincendio, l’Aula Consiliare “31 marzo 1946” di via Carmine torna finalmente ad essere fruibile. Il Consiglio comunale di Mazara del Vallo si riunirà nuovamente nella sua sede naturale venerdì 28 novembre alle ore 16, dopo avere svolto le sedute prima nell’auditorium Caruso e successivamente nella Galleria Sicilia del Palazzo dei Carmelitani.

Il presidente Francesco Di Liberti ha convocato una seduta straordinaria e urgente con un unico punto all’ordine del giorno: la variazione al Bilancio di Previsione 2025-2027 e al Documento Unico di Programmazione. La proposta prevede una rimodulazione degli stanziamenti legati al Programma Metro Plus Città Medie, riducendo per il 2025 la previsione iniziale di 2 milioni e 500 mila euro e mantenendo soltanto 263 mila euro, mentre circa 2 milioni e 236 mila euro saranno spostati al 2026. Altre variazioni riguardano i servizi Avvocatura, Personale e Asacom. È inoltre prevista una variazione in entrata legata a una nuova convenzione sulle compensazioni ambientali, con la relativa spesa destinata all’utilizzo delle risorse che saranno incassate.

****

Si inaugura la nuova pista d’atletica dell’Affacciata

Venerdì 28 novembre alle ore 10.30 sarà inaugurata la nuova pista d’atletica realizzata nella Cittadella dello Sport dell’Affacciata, all’interno dell’area del campo di calcio comunale. Il sindaco Salvatore Quinci e l’assessore allo Sport Vito Billardello presenzieranno al taglio del nastro, al quale sono state invitate tutte le associazioni sportive del territorio.

L’opera rappresenta uno degli impianti più qualificati della regione, poiché la pista risulta tra le poche in Sicilia ad essere ufficialmente omologata per le competizioni Fidal. L’assessore Billardello ha sottolineato che molte società hanno già manifestato l’interesse a svolgere gare e raduni sportivi a Mazara, confermando così il valore dell’intervento. La pista è stata realizzata grazie a un finanziamento ottenuto tramite un bando del Ministero dello Sport, che ha assegnato al Comune circa 800 mila euro a fondo perduto.

****

“Carta Dedicata a Te”, scadenza entro il 16 dicembre

L’Ufficio Affari Sociali del Comune di Mazara ricorda ai cittadini beneficiari che il termine ultimo per l’attivazione della “Carta Dedicata a Te”, il contributo da 500 euro destinato all’acquisto di beni di prima necessità, è fissato al 16 dicembre 2025. Tutte le somme caricate dovranno essere utilizzate entro il 28 febbraio 2026.

L’amministrazione ha inviato un avviso ai cittadini che non hanno ancora ritirato la lettera contenente l’abbinamento tra il codice fiscale e il codice identificativo necessario per il ritiro della carta presso gli sportelli postali. Per coloro che abbiano già ritirato la carta direttamente in Posta senza la lettera rilasciata dal Comune, è richiesto di contattare tempestivamente il numero 0923 671663 per confermare l’avvenuto ritiro. Si ricorda inoltre che l’elenco dei beneficiari è stato generato direttamente dall’Inps, che ha individuato i nuclei familiari aventi diritto.



