Ad Alcamo premiate le aziende enogastronomiche inserite nelle guide

28/11/2025 17:30:00

Nella Casa del Vino al Castello dei Conti di Modica di Alcamo, il sindaco Domenico Surdi ha consegnato i riconoscimenti ufficiali alle aziende enogastronomiche alcamesi che si sono distinte a livello nazionale grazie all’inserimento nelle prestigiose guide Gambero Rosso e Slow Wine.

Alla cerimonia hanno partecipato Antonino Aiello, responsabile Gambero Rosso Sicilia, e Francesco Abate, responsabile Slow Wine Sicilia, che hanno sottolineato l’elevato livello qualitativo raggiunto dalle produzioni del territorio.

Gambero Rosso, la più grande casa editrice europea dedicata al mondo del cibo e del vino, e Slow Wine, la guida ai vini più diffusa in Italia, rappresentano due riferimenti assoluti nel panorama enogastronomico: ottenere un loro riconoscimento significa certificare la qualità, la genuinità e il valore culturale delle produzioni locali.

«È stato un grande piacere incontrare i produttori delle migliori aziende enogastronomiche del nostro territorio», ha dichiarato il sindaco Surdi. «La qualità delle loro produzioni e l’impegno nella valorizzazione di Alcamo rappresentano un orgoglio per tutta la città. Portiamo avanti insieme una strategia condivisa che ci ha condotti alla partnership con Gambero Rosso, coinvolgendo anche l’Enoteca Regionale della Sicilia Occidentale».

Le eccellenze premiate

Le aziende alcamesi hanno ricevuto riconoscimenti nelle categorie vino, ristorazione, pizzerie e bar, confermando la vitalità e la varietà del panorama enogastronomico locale.

CANTINE

Aldo Viola , Biancoviola 2023 – Tre Bicchieri Gambero Rosso

, – Possente , Cinque Inverni 2017 – Tre Bicchieri Gambero Rosso

, – Elios , Catarratto 2024 – Top Wine Slow Wine + premio alla cantina (Bottiglia)

, – + premio alla cantina Longarico , Nostrale 2024 – Top Wine Slow Wine + premio alla cantina (Bottiglia)

, – + premio alla cantina Aldo Viola , Egesta 2024 – Top Wine Slow Wine + premio alla cantina (Chiocciola)

, – + premio alla cantina Alessandro Viola , Note di Bianco 2024 – Top Wine Slow Wine + premio alla cantina (Bottiglia)

, – + premio alla cantina Possente, Cinque Inverni 2017 – Top Wine Slow Wine + premio alla cantina (Moneta)

RISTORANTI

Tatarì – inserito nella guida Gambero Rosso, premiato con 2 Forchette

– inserito nella guida Gambero Rosso, premiato con Casale Dolce Vista – inserito nella guida Gambero Rosso, 1 Forchetta

PIZZERIE

Rosso Verace – 2 Spicchi Gambero Rosso

– Monelle – 2 Spicchi Gambero Rosso

– Fuddie, pizza e cucina – 2 Spicchi Gambero Rosso

– Monelle – inserita come pizzeria Eccellente nella Guida 50 Top Pizza

BAR

Bar 900 – 2 Tazzine e 1 Chicco (Guida Bar d’Italia – Gambero Rosso)

– (Guida Bar d’Italia – Gambero Rosso) Bar Grazia – 1 Tazzina e 2 Chicchi (Guida Bar d’Italia – Gambero Rosso)

La cerimonia ha confermato come Alcamo sia oggi un punto di riferimento per la produzione vinicola e gastronomica di qualità, con aziende capaci di competere ai massimi livelli nazionali e di raccontare, attraverso i propri prodotti, la ricchezza del territorio.



