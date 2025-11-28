Sezioni
Istituzioni
28/11/2025 15:45:00

Il 15 dicembre la Fiamma Olimpica attraversa Trapani, Marsala, Mazara e Castelvetrano

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/1764340686-0-il-15-dicembre-la-fiamma-olimpica-attraversa-trapani-marsala-mazara-e-castelvetrano.jpg

La Fiamma Olimpica diretta a Milano-Cortina 2026 farà tappa anche nella provincia di Trapani. Il 15 dicembre la staffetta dei tedofori attraverserà le strade di Trapani, Mazara del Vallo, Marsala e Castelvetrano, portando in città uno degli eventi simbolo dei giochi olimpici invernali.

 

Per preparare l’arrivo del convoglio è già al lavoro la macchina organizzativa. Lo scorso 21 novembre, in Prefettura, si è svolta una riunione operativa a cui ha partecipato — in collegamento — anche il Security Manager incaricato della gestione del viaggio della torcia, che si concluderà il 6 febbraio con la cerimonia di apertura delle Olimpiadi.

Durante l’incontro sono stati illustrati il modello organizzativo, la composizione del convoglio che accompagnerà la corsa dei tedofori e le tempistiche previste per le varie città. Massima attenzione, ovviamente, ai piani di viabilità e sicurezza, per garantire lo svolgimento regolare della manifestazione e tutelare atleti e pubblico.

 

Attorno al tavolo, oltre al Prefetto Daniela Lupo, erano presenti il Questore Giuseppe Felice Peritore, i vertici provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, e i Sindaci con i Comandanti delle Polizie Municipali dei comuni interessati dal passaggio della Fiamma.

Nei prossimi giorni, in Questura, si terranno ulteriori tavoli tecnici per definire nel dettaglio il dispositivo di sicurezza e i servizi da mettere in campo nelle quattro città.









