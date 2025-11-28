Questura di Trapani: ecco le nuove modalità di rilascio del passaporto

28/11/2025 12:00:00

La Questura di Trapani informa i cittadini che presso l’ufficio passaporti risultano ancora circa 50 documenti già emessi e mai ritirati. Si tratta di passaporti richiesti negli anni passati, ancora validi ed utilizzabili, che potranno essere ritirati dagli aventi diritto fino a gennaio 2026.



Decorso tale termine, dal febbraio 2026, i documenti non ritirati saranno annullati d’ufficio e gli interessati dovranno procedere a una nuova richiesta, sostenendo nuovamente tutti gli oneri previsti per la ristampa.

Dal 28 ottobre scorso è inoltre attivo, anche sul territorio trapanese, il “Progetto Polis – Casa dei servizi della cittadinanza digitale”, iniziativa che consente ai cittadini residenti nei comuni con meno di 15.000 abitanti di presentare la richiesta del passaporto direttamente negli uffici postali.

Una volta completata l’istruttoria da parte della Polizia Amministrativa della Questura, il passaporto potrà essere recapitato a domicilio dal personale di Poste Italiane, semplificando ulteriormente le procedure per gli utenti dei piccoli centri.

Al momento la Questura ha già ricevuto pratiche provenienti dai comuni di Valderice, Salemi, Paceco, Custonaci, Buseto Palizzolo, Santa Ninfa, Salaparuta, Campobello di Mazara, oltre che dalle isole di Pantelleria e Favignana. La Polizia di Stato invita i cittadini a verificare lo stato delle proprie pratiche e a sfruttare le nuove modalità di richiesta per un servizio più rapido e vicino al territorio.



