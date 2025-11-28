Sezioni
Rubriche

» Animali & Ambiente
28/11/2025 13:00:00

Spettacolo della natura: Tremila nibbi bruni in volo nelle campagne di Campobello

Uno spettacolo naturale raro quello registrato nelle ultime settimane a Campobello di Mazara, dove la stazione di alimentazione per rapaci di contrada Campana – gestita dal Cerm, Centro Rapaci Minacciati, con il supporto di Rewilding Europe – ha attirato fino a 3.000 esemplari di nibbio bruno in volo contemporaneamente.

 

Dal mese di agosto le fototrappole del “carnaio”, rifornito grazie al terreno messo a disposizione dal Comune, hanno documentato la presenza costante di rapaci in transito: in alcuni giorni si sono alimentati oltre 400 nibbi bruni, attirati dai 1.500 chili di carne distribuiti negli ultimi mesi.

Non solo nibbi. Le immagini hanno confermato anche il passaggio di 10 capovaccai, giovani e adulti, specie particolarmente rara e minacciata, oltre a falchi di palude, aquile anatraie minori e altri rapaci provenienti da varie parti d’Europa lungo la rotta migratoria autunnale verso l’Africa.

 

Contrada Campana, nella zona delle Sciare, si conferma infatti una tappa fondamentale per migliaia di uccelli migratori: la sua posizione, a pochi chilometri dalla costa sud-occidentale della Sicilia e non lontana dalle Egadi, rappresenta uno dei punti strategici per l’attraversamento del Mediterraneo.

Un fenomeno che ogni anno richiama l’attenzione di ricercatori e appassionati, e che quest’autunno ha regalato uno dei passaggi di rapaci più impressionanti degli ultimi tempi.









https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/1764324830-0-fisiomedical-a-erice-una-struttura-che-unisce-salute-movimento-e-cura-della-persona.jpg

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-11-2025/1764241606-0-nails-in-love-clarissa-sansica-da-trapani-allo-staff-di-miss-europe-continental.jpg

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-11-2025/1764063949-0-rmc-101-cresce-ancora-secondo-l-indagine-audiradio-2025-resta-la-radio-piu-ascoltata.png

